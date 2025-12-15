Ferrari 2026, arrivano i rinforzi: Giulia Zoppini dalla Mercedes ma Vasseur pesca anche in Francia

Grandi manovra in casa Ferrari per la monoposto che verrà, tra poco più di un mese la presentazione e poi i test a Barcellona a fine gennaio. Intanto Vasseur rinforza Maranello con Giulia Zoppini ex Mercedes e con i motoristi ex Renault

La data c’è già, suppergiù. Intorno al 20 gennaio se non proprio in quel giorno. La Ferrari sta nascendo, si spera bene, anzi dovrebbe già essere ai dettagli. Il Mondiale 2025 di F1 è finito da poco più di una settimana ed incredibilmente manca poco più di un mese alla rivelazione delle monoposto per il prossimo campionato con primi test annessi, quelli di Barcellona che si svolgeranno a fine gennaio anche se a porte chiuse.

Intanto arrivano le prime indiscrezioni sulla rossa che verrà, quella che avrà l’obiettivo di cancellare tutte le brutte figure di questa stagione. Ma Vasseur continua a cercare rinforzi per il reparto corse di Maranello. Di questi giorni l’approdo di una figura femminile Giulia Zoppini, aerodinamico ex Mercedes ma si parla anche di un forte interessamento per gli ex Renault rimasti “liberi” dopo la decisione di Alpine di affidarsi alla power unit Mercedes. Infine magra soddisfazione per un 2025 da dimenticare, ci sono anche Lewis Hamilton e Charles Leclerc tra le nomination social per il più bel sorpasso dell’anno.

La Ferrari che verrà

A parte le due settimane a cavallo tra Natale e Capodanno, quella di quest’anno sarà una sosta fantasma. I tempi sono serrati e le nuove monoposto devono vedere la luce presto per poter ovviare a eventuali problemi in fase di progettazione. Soprattutto in casa Ferrari che da tempo ha abbandonato il progetto 2025. ritenuto quasi subito fallimentare, per concentrarsi sui nuovi regolamenti.

Il Cavallino Rampante dovrebbe presentare la nuova vettura intorno al 20 gennaio e scendere subito in pista a Fiorano per lo shakedown prima dei test collettivi a Barcellona (26-30 gennaio). Secondo quanto scritto dall’esperto Rosario Giuliana per The Race, la Ferrari parteciperà ai test di Barcellona, ​​ma principalmente per raccogliere dati sul motore. La vettura beneficerà di alcuni piccoli miglioramenti aerodinamici durante i test di febbraio in Bahrain. La monoposto del 2026 nasce sotto un’aura più discreta, dopo una stagione 2025 iniziata con grande entusiasmo poi rivelatosi illusorio.

La carrozzeria è stata completamente omologata, dopo la finalizzazione del sistema di raffreddamento e dei volumi del cambio. E avrà poco o nulla in comune con la SF-25, e i piloti del simulatore hanno già lavorato su un cambiamento nello stile di guida, che coinvolgerà non solo la gestione dell’ERS, ma anche uno stile di guida ibrido tra le vetture del 2021 e del 2022.

Power unit: Vasseur pesca anche in Francia

Oramai i team di F1 sono porti di mare, gente che va, gente che viene. Il mercato dei tecnici e degli ingegneri è molto più florido, quasi, di quello dei piloti. Negli ultimi tempi si è parlato tanto delle perdite della Ferrari, specie quella del motorista Zimmermann passato in Audi.

Vasseur però sembra essere corso ai ripari. Proprio nella sua Francia. Dopo Abu Dhabi Alpine ha chiuso la sua produzione “interna” di motori. Dal prossimo anno sarà spinta dalla power unit Mercedes. Per questo Maranello sembra orientata ad attingere ingegneri dalla Renault dopo la chiusura della sede di Viry-Châtillon.

Chi è Giulia Zoppini nuova aerodinamica Ferrari

A rinforzare il reparto aerodinamico di Maranello è arrivata in questi giorni Giulia Zoppini che arriva da due anni alla Mercedes. Trentenne di Vicenza, dopo la maturità ha preso una laurea triennale in ingegneria aerospaziale all’Università di Padova e poi la magistrale in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano. Quindi il dottorato a Delft, Olanda, con un progetto di aviazione sostenibile.

Nel 2023, l’avvicinamento al mondo della F1 ingaggiata dalla Mercedes-Amg Petronas F1 Team dove ha svolto il ruolo di Graduate Aerodynamicist e poi di Aerodynamicist a pieno titolo sviluppando geometrie aerodinamiche e il design delle vetture. Queste le sue prime parole da ferrarista condivise su Linkedin: