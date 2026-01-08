Ferrari 2026, le prime immagini fanno impazzire il web ma Ralf Schumacher turba la serenità ritrovata di Hamilton

La Ferrari prepara la rivoluzione 2026 con una monoposto del tutto nuova per il regolamento ma anche per alcune soluzioni, intanto sul web il rendering della nuova macchina fa impazzire i social. Mentre Ralf Schumacher spara a zero contro Hamilton

E lei o non è lei. Ma certo che (non) è lei. Il celebre tormentone di Ezio Greggio viene in aiuto per descrivere quello che è successo sul magico mondo del web quando sono cominciate a circolare, riprese da tantissime pagine social, alcuni rendering della nuova Ferrari 2026. L’attesa per la presentazione della monoposto della riscossa per il Mondiale che inizierà in Australia a marzo è spasmodica ed allora ci si appiglia a tutto, anche ad un concept “privato” diventato però virale.

Come il messaggio di Lewis Hamilton pubblicato nel giorno del suo compleanno in cui il 7 volte campione del mondo tra una foto e l’altra del suo inverno in totale relax ha sottolineato di aver trovato lontano dal mondo della F1 la pace e la serenità si spera per tornare più forte che mai. Ma a spegnere subito il ruggito del leone di Inghilterra ci ha pensato il solito Ralf Schumacher con una sentenza delle sue.

Il rendering della nuova Ferrari scatena il web

La Ferrari è pronta presenterà la sua vettura 2026 il 23 gennaio, e con enormi cambiamenti di regolamentazione, ecco un concetto di come potrà apparire il prossimo sfidante della Scuderia. Come ogni anno non c’è solo attesa per vedere il disegno della nuova monoposto. Ma anche per capire quale sarà il colore della nuova Ferrari. Un po’ come capita per le maglie delle squadre di calcio, pur mantenendo il colore rosso di base sono le tonalità a cambiare di anno in anno.

Ma c’è chi si è spinto oltre. Tra i tanti smanettoni del web, il direttore creativo Hugo Fernandez ha provato ad anticipare i vari concept delle monoposto di F1. E in questi giorni si sta sbizzarrendo. Ci ha provato anche per la Ferrari. Il risultato è gradevole e ha ovviamente acceso le reazioni del web specie dei tifosi Ferrari che già sognano di essere vincenti con questa monoposto.

Ferrari 2026, come sarà

Dal 2026, le vetture saranno più corte e più leggere e peseranno circa 30 kg in meno. La power unit 2026 sarà al 50% elettrica e 50% termica. La novità più grossa riguarda l’addio del MGU-H (ovvero il motore elettrico che serve per recuperare energia dal turbo), ad aumentare sarà la parte elettrica, ovvero l’MGU-K, che recupera energia in frenata e la restituisce quando si accelera.

La Ferrari ha deliberato una scelta tecnica audace per il motore 2026: l’adozione di una testata in lega d’acciaio al posto del tradizionale alluminio. Il progetto, supervisionato da Enrico Gualtieri e rifinito da Guido Di Paola, punta a sfruttare l’aumento del peso minimo delle PU (150 kg) per raggiungere pressioni e temperature in camera di combustione senza precedenti. Una specifica lega in acciaio è stata quella preferita dopo giornate di simulazioni e test al banco di una novità che dovrebbe portare importanti vantaggi.

La vettura come già vociferato nei giorni scorsi già in Spagna nei test a porte chiuse di fine gennaio sarà già prossima alla sua forma definitiva. Ma il pacchetto aerodinamico definitivo debutterà in corso d’opera nei test ufficiali in Bahrain, una volta che il lavoro svolto nella galleria del vento sarà stato completamento offrendo un primo assaggio delle reali potenzialità della monoposto in vista del GP d’Australia.

Hamilton, il messaggio dopo le vacanze

Ha scelto il giorno del suo compleanno, spegnendo idealmente 41 candeline con un lungo post sui social Lewis Hamilton per tornare a “parlare”, anzi a scrivere in mezzo a tante foto delle sue vacanze tra famiglia e natura, tra neve, sciate e bisonti. Alla ricerca di quella serenità che, traspare dalle parole del pilota Ferrari, nel 2025 irto di difficoltà aveva perso:

Sono incredibilmente grato per questa pausa. Tempo di staccare, ricaricarsi e trovare un po’ di pace interiore. Tempo con la famiglia e gli amici, rifornirsi di riposo e belle risate è stato tutto ciò di cui avevo bisogno dopo un anno molto prosciugante In un mondo che si muove così velocemente dove veniamo costantemente trascinati in così tante direzioni, staccando davvero ed è stata la sensazione più incredibile.

Ralf Schumacher: “Il simulatore penalizza Lewis!”

Sempre tranchant coi giudizi, Ralf Schumacher ha evidenziato ancora una volta le pecche di Hamilton negli ultimi anni e motivato quella che a tutti gli effetti, dal 2022 ad oggi è una competitività persa da Lewis nei confronti dei suoi avversari in pista, e non solo secondo il pilota tedesco.

Il fratello di Michael prende ad esempio l’uso del simulatore. In una F1 che si prepara sempre più al computer e non in pista, senza test durante la stagione, il lavoro al simulatore è diventato fondamentale. Proprio su questo aspetto, secondo Ralf, ci sarebbe un gap quasi incolmabile per Lewis: “Hamilton appartiene a una generazione diversa di piloti e non ha mai avuto un grande feeling con il simulatore, che utilizza poco o nulla. Non so esattamente per quale motivo, né gliel’ho mai chiesto, ma è noto che non lo frequenti, a differenza di Leclerc e Verstappen che ci lavorano quotidianamente. In una situazione delicata come quella della Ferrari, questa mancanza pesa sullo sviluppo della monoposto”.