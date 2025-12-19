Vanzini a Maranello, che regalo e Vasseur annuncia: "Ferrari 2026 svelata il 23 gennaio", Hamilton si allena già

Il team principal, Frederic Vasseur ha fissato la data della presentazione della nuova Ferrari 2026 alla presenza tra gli altri di Carlo Vanzini mentre Leclerc visitava la fabbrica ed Hamilton si allena già a New York

Save the date. Sarà il 23 gennaio 2026 la data di presentazione della nuova Ferrari. Che punta al pronto riscatto nel Mondiale di F1 del prossimo anno. Ad annunciarlo è stato il team principal in persona Frederic Vasseur nel classico incontro natalizio con la stampa e i media che si è tenuto a Maranello.

Ospite speciale a Maranello è stato, tra i tanti cronisti e giornalisti, Carlo Vanzini il telecronista della F1 per Sky Sport che proprio durante il week end di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione ha annunciato di lottare contro un tumore al pancreas.

Ore, giornate intense a Maranello prima del parziale rompete le righe per il Natale. Si lavora alacremente ma non solo con il giusto omaggio anche alle Hypercar che hanno dominato la stagione nel WEC. E poi la visita di Charles Leclerc a bissare quella di Hamilton di qualche giorno fa. Lewis che invece non perde tempo e già si allena in vista di un 2026 per lui obbligatoriamente di riscatto.

L’alba della nuova Ferrari: 23 gennaio a Fiorano

Non il 20 ma tre giorni dopo. Il team principal, Frederic Vasseur ha fissato la data della presentazione della nuova Ferrari che correrà il Mondiale del prossimo anno. Appuntamento il 23 gennaio a Fiorano. E’ sicuramente la notizia più importante emersa dal tradizionale pranzo prenatalizio con i media a Maranello. In cui il team manager francese non si è invece sbottonato sul nome della nuova monoposto: “Questo farà parte del lancio e lo scoprirete un po’ più avanti. Non voglio rovinare la sorpresa a tutti”.

Vanzini a Maranello, il regalo del team

Tra i tanti giornalisti presenti a casa della Ferrari per il tradizionale incontro pre natalizio con i media c’era anche Carlo Vanzini. Una giornata particolare per il telecronista ufficiale della F1 in Italia, specie dopo l’annuncio del tumore al pancreas rivelato dallo stesso Vanzini all’inizio del fine settimana. E che ha ovviamente provocato un’ondata di affetto nei suoi confronti.

Sulla propria pagina Instagram, Vanzini ha pubblicato una foto con Vasseur e una con la monoposto 44 di Hamilton. Tra l’altro i meccanici della Ferrari hanno voluto regalare al telecronista una maglia con tutte le loro firme e un “forza Carlo” che si accoda a quello di tutti gli amanti, gli appassionati di F1.

Leclerc in sede, Hamilton si allena già

Qualche giorno fa era stato Lewis a fare visita agli stabilimenti del reparto corse di Maranello. Questa volta è toccato a Charles Leclerc. Come documentato dalle varie pagine social della Ferrari e dello stesso monegasco che ha salutato i lavoratori di Maranello, della galleria del vento, degli uffici tecnici, insomma tutti coloro dal cui lavoro dipendono le speranze dei ferraristi, compreso Leclerc, di avere una macchina competitiva nel prossimo anno.

Non perde tempo invece Hamilton. In alcune stories sempre di Instagram il pilota inglese si è ripreso mentre si allena all’aria di New York. Sedute di corsa da 10mila metri al giorno tra le strade leggermente innevate e tanta determinazione da parte del 7 volte campione del mondo inglese di cancellare il 2025 disastroso sulla rossa.