Ferrari idee chiare, il programma della 678 da Fiorano a Barcellona e in Bahrain: Red Bull si tiene Lambiase

Il conto alla rovescia è cominciato. Mancano oramai meno di due mesi all’inizio del Mondiale di F1 del 2026. Eppure sembra ieri che ci siamo messi alle spalle il campionato vinto da Norris. Disastroso per la Ferrari che cerca riscatto nelle nuove monoposto. Countodown ancor più agli sgoccioli per la presentazione delle nuove monoposto. Maranello toglierà i veli alla 678, per ora solo un numero di telaio, il 23 gennaio. Di cui sembra già delineato il programma.

La Ferrari è pronta, le ultime indiscrezioni

La Ferrari è pronta a presentare la 678 a Fiorano il 23 gennaio. Sarà quella solo la prima tappa di un lungo e intenso processo che vedrà la neo nata creatura di Maranello, coi nuovi regolamenti del 2026, subito dopo lo shakedown, dirigersi ai test a porte chiuse di Barcellona alla fine del mese dal 26 al 30 gennaio.

La vettura in prova in Spagna sarà già prossima alla sua forma definitiva e servirà principalmente come test funzionale e di raccolta dati. Manca solo il pacchetto aerodinamico definitivo, il cui debutto è previsto per l’ultimo giorno dei test in Bahrain, una volta che il lavoro svolto nella galleria del vento sarà stato completamente tradotto in componenti pronti per la gara.

Secondo Motorsport.it, infatti, il primo pacchetto aerodinamico dovrebbe essere introdotto nel penultimo o nell’ultimo giorno dei test del Bahrain offrendo un primo assaggio delle reali potenzialità della monoposto in vista del GP d’Australia.

Il discorso sui motori è ancora più serrato, tenuto conto che la Scuderia deve approvvigionare anche Haas e Cadillac, i due team clienti. Alcuni osservatori hanno messo in dubbio che la Ferrari possa aver scelto una testa realizzata con una lega di acciaio, rispetto al più tradizionale alluminio.

La Red Bull non molla Lambiase

Lambiase rimarrà alla Red Bull e con Max Verstappen. Lo scrive il quotidiano olandese Telegraaf . Ha un contratto fino al 2027 e continuerà a lavorare al fianco del quattro volte campione secondo i nuovi regolamenti. Rispedite al mittente le avances di Williams e Aston Martin che avevano messo gli occhi sull’ingegnere di pista dell’olandese che sta attraversando un momento particolare con la malattia della moglie.

Il legame tra Verstappen e Lambiase è molto forte e va oltre il rapporto professionale. I due lavorano insieme dal 2016 e, tra alti e bassi, hanno costruito una sinergia che va oltre la pista come dimostra lo scambio via radio all’ultima gara di Abu Dhabi.

Le date di presentazione delle monoposto 2026

Team Data di presentazione Nome vettura McLaren MCL40 Mercedes W17 Red Bull 15 gennaio (livrea) RB22 Ferrari 23 gennaio ? Williams FW48 Racing Bulls 15 gennaio (livrea) VCARB03 Aston Martin 9 febbraio AMR26 Audi 20 gennaio (livrea) RS26? Haas 23 gennaio VF-26 Alpine 23 gennaio A526 Cadillac 8 febbraio ?

