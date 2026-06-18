Ferrari in attack mode verso il GP di Austria dove ci sarà la prima evoluzione ADUO della power unit di Maranello, intanto Hamilton svela di essersi infortunato nel test preason 2025 a Barcellona e Villeneuve stronca Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La F1 si gode una settimana di sosta dopo il back to back tra Monaco e Barcellona. E’ stata la settimana della rinascita di Hamilton, della crescita esponenziale della Ferrari ma anche della debacle, un’altra, di Leclerc. E allora giusto interrogarsi sulla solidità del monegasco, almeno lo ha fatto il sempre schietto Jacques Villeneuve che non ha usato mezze parole per dire ai vertici di Maranello di puntare su Lewis e non su Charles. Mentre proprio il Cavallino Rampante affina le armi e la power unit verso l’Austria.

Battere il ferro finchè è caldo, Mercedes sotto pressione

Hic et nunc dicevano i latini, ora e adesso. La Ferrari si è finalmente scoperta vincente dopo la vittoria del Gran Premio di Barcellona. Al di là della VSC causata da Alonso che ha dato sicuramente una grossa mano, la SF-26 si è scoperta solida e veloce sulla pista del Montmelò, una delle più complete del Mondiale, tanto da essere usata anche per i test di pre season.

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Ed è per questo Maranello vuole continuare a mettere pressioni alla Mercedes che proprio in Spagna, sotto la spinta di Hamilton, ha sbarellato nella strategia, sbagliando due volte, come ha detto Toto Wolff, nel curare la McLaren di Norris e non la rossa di Lewis, e nel non chiedere a Russell di far passare Antonelli che ne aveva di più quando Hamilton stava girando dietro con gomme fresche.

Ferrari, Aduo già in Austria: cosa cambia nella power unit

Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate per prima da Autoracer, la Ferrari ha deciso come utilizzare le due finestre di omologazione disponibili messe a disposizione dalla FIA per quanto riguarda il tanto discusso ADUO. Il primo aggiornamento della power unit di Maranello potrebbe essere “acceso” già la settimana prossima in Austria. La seconda a Monza, due piste molto di motore.

La SF-26 potrà essere equipaggiata con questo nuovo motore, a patto di alcune modifiche minori già in corso. Il carburante Shell può anch’esso essere cambiato ed è stato aggiornato per la nuova omologazione di power unit. In virtù di questo step Hamilton e Leclerc potrebbero avere un guadagno di 5 cavalli grazie al nuovo motore termico sul Red Bull Ring.

La rivincita di Hamilton su Barcellona, l’incidente 2025

Da Barcellona a Barcellona. Non solo la prima vittoria di Michael Schumacher con la Ferrari nel 1996 che tutti hanno ricordato in questi giorni. Sempre sulla pista del Montmelò lo scorso anno, a telecamere spente, Hamilton fu vittima di un incidente con la rossa del 2023 in uno dei test TCT con monoposto vecchie di almeno due stagioni.

Si seppe poco o nulla di quell’incidente. Ma proprio alla luce del successo in terra catalana, Hamilton ha rotto il silenzio su quel “sinistro”. Il pilota britannico ha rivelato di aver gareggiato infortunato per tutta la scorsa stagione.

Dopo un primo test a Fiorano a gennaio, il debutto assoluto di Lewis su una Ferrari, Hamilton salì a bordo della SF-23 il 29 gennaio sul circuito catalano. Quello che doveva essere un normale test di adattamento fuori dall’Italia si concluse con la vettura che si schiantò contro le barriere. Un déjà vu di quanto gli era già accaduto al suo debutto con la Mercedes anni prima.

Lewis confessa: “Nel 2025 ero infortunato”

Non solo i regolamenti, le monoposto e la Ferrari sono cambiate dallo scorso anno. A cambiare è stato anche Hamilton, tirato a lucido per quella che doveva essere necessariamente una stagione decisiva anche per la sua carriera con le tante voci di ritiro.

“Mi sono allenato duramente quest’anno – ha confessato il britannico – L’anno scorso è stato difficile fin dall’inizio perché mi sono infortunato qui, in un brutto incidente, e mi sono portato dietro quell’infortunio per tutto l’anno , il che è stato davvero dura. Non vorresti mai pensarci”.

La realtà di questa stagione è radicalmente diversa. Con i fantasmi del 2025 ormai alle spalle , Hamilton si è sottoposto all’allenamento più rigoroso della sua vita durante le vacanze di Natale per tornare alla sua migliore forma fisica e mentale. E i risultati parlano da soli.

Sebbene parlare di ottavo mondiale sembri ancora un obiettivo lontano, la rinascita di Lewis è già una realtà: “Questa era la mia missione da Natale. L’allenamento che ho affrontato è stato il più duro di tutta la mia carriera per rimanere in forma. Non bisogna mai dubitare di se stessi; bisogna continuare a credere in se stessi. Mi sono ricostruito fino a questo punto e sono tornato quello che ero”

Villeneuve stronca Leclerc: “Ferrari punti su Hamilton”

E se Lewis sta vivendo una nuova giovinezza, dopo Barcellona, dopo l’ennesimo incidente (in qualifica) che fa il pari con quello di Monaco (in gara) e un altro ritiro, il morale di Leclerc è ai minimi storici. A gettare benzina sul fuoco degli equilibri interni del box Ferrari, ci pensa il sempre velenoso Jacques Villeneuve

Interventuo a Sky Sport UK, il campione del mondo ’97 non usa mezzi: “Lewis sa come vincere, e sa cosa serve. Mercedes in questo momento non è in una posizione tale da poter scegliere un pilota rispetto a un altro, Ferrari sì e deve puntare su Lewis se vuole anche solo una piccola chance di vincere”.

Il canadese non crede alla solidità di Leclerc e lo ridimensiona come talento e come pilota: “La decisione è facile da prendere perché Leclerc è piuttosto indietro, ha avuto tempo per costruire la squadra intorno a sé, e non l’ha fatto. E’ arrivato alla Ferrari dopo una stagione media alla Sauber e improvvisamente un contratto gigantesco, come un contratto da campione del mondo. Lui era veloce, e questo bastava perché la macchina non poteva vincere il campionato […] Nel momento in cui Lewis si è svegliato, nel momento in cui ha fatto sua la macchina e la squadra, va senza alcuna pietà, Leclerc non è preparato per quello”.