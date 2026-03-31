La Ferrari vuole colmare il gap dalla Mercedes e per questo lavorerà intensamente durante la lunga sosta prima di Miami con diversi test e tanti aggiornamenti tra cui una evoluzione del motore tramite la concessione dell'ADUO

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono tre gare alle spalle e un campionato ancora davanti. Per di più una lunga sosta. La Ferrari ha iniziato bene ma non benissimo. Tre podi nei Gp, uno doppio nella Sprint di Shanghai. Ma se hai quel nome, quel cavallino rampante non ti puoi accontentare, bisogna puntare a riprendere la Mercedes. Per questo a Maranello si lavora e si lavorerà duro per farsi trovare pronti alla ripresa, a Maggio, a Miami. Stilato un calendario fitto di test e in più c’è l’ok dalla FIA per ricorrere al tanto sospirato ADUO per sanare il divario di motore dalle frecce d’argento.

Ferrari, l’ADUO per acchiappare la Mercedes

Non tutti i mali vengono per nuocere. Il divario che la Ferrari ha accusato nei confronti della Mercedes in queste prime tre gare potrebbe finalmente tradursi in una spinta per colmare il gap con le frecce d’argento. Secondo il Corriere della Sera, a Maranello hanno ricevuto l’approvazione della FIA per l’aggiornamento della power unit previsto per il 2026, secondo le regole ADUO.

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Il nuovo motore (che colma il divario di circa il 2%, vale a dire quei 25 cavalli che la Ferrari patisce in rettilineo rispetto alla Mercedes) è omologato per l’utilizzo a partire dal GP del Canada. L’aggiornamento riguarderà il lato termico della power unit.

Potrebbero introdurlo allora o aspettare Barcellona. Questo metterà pressione prima sulla McLaren. Aspettiamo notizie sulla Red Bull. Secondo l’ADUO infatti un deficit del 2-4% consentirà un aggiornamento nel 2026 e uno nel 2027. Un deficit superiore al 4% consentirà due aggiornamenti nel 2026 e due nel 2027.

A Miami una Ferrari diversa

Ma la Ferrari non aspetterà la fine di maggio o l’inizio di giugno. Sono già in cantiere diversi aggiornamenti che verranno testati sulla SF-26 nelle prossime settimane, soprattutto dal punto di vista aerodinamico. Come riporta Autoracer, la Ferrari si sta preparando a testare un importante pacchetto di aggiornamenti durante una giornata di riprese di 200 km a Monza, il 22 aprile. Il pacchetto che si prevede che cambierà metà dell’auto, dovrebbe migliorare l’efficienza aerodinamica e ridurre il drag.

Il programma dei test Ferrari ad Aprile

Si comincia subito. Mercoledì e giovedì è in programma un test in modalità TPC, monoposto vecchie di almeno due stagioni, che vedrà in pista i collaudatori Antonio Giovinazzi e Arthur Leclerc il primo giorno ed Antonio Fuoco il secondo.

La settimana dopo Pasqua, per la precisione, 9 e 10 aprile la SF-26 sarà in pista per un test a Fiorano sul bagnato con alla guida uno dei due piloti titolari, Hamilton e Leclerc. Infine, il 22 aprile a Monza ci sarà il Filming Day con entrambi i piloti che nei 200km, concessi per regolamento, dovranno validare tutti gli aggiornamenti.