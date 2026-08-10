A Maranello è pronto un cronoprogramma tra aggiornamenti e Aduo 2 da presentare alla ripresa del campionato per provare a vincere il Mondiale con Hamilton. La Ferrari crede nel titolo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Cinquanta punti da recuperare, nè tanti, nè pochi. Al giro di boa la Ferrari si guarda allo specchio durante la sosta del Mondiale di F1. Bilancio positivo dopo un 2025 disastroso. Ma se sei il Cavallino Rampante sai che non basta. A Maranello vogliono pigiare sull’acceleratore per dare a Hamilton di giocarsi il titolo con Antonelli e la Mercedes. E per questo ha preparato un intero arsenale di aggiornamenti sulla SF-26 per la seconda parte del campionato, dal GP d’Olanda (21-23 agosto) e da Monza in poi.

La Ferrari ci crede: pronto un pacchetto per Zandvoort

Secondo Autoracer.it, la Ferrari sta ultimando un nuovo aggiornamento aerodinamico incentrato sul fondo della SF-26, con l’obiettivo di aumentarne la deportanza. Si tratterebbe di un miglioramento rispetto al fondo presentato a Barcellona, ​​che ha significativamente aumentato le prestazioni durante l’estate, portando Hamilton proprio al successo in Catalunya (Hamilton) e poi Leclerc a Silverstone.

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A Monza la rossa con l’ADUO-2

Per la gara di Monza, la novità sarà ancora maggiore. Sul circuito di casa, la Ferrari arriverà con un motore modificato. Maranello utilizzerà il secondo step ADUO (il primo è arrivato in Austria) per chiudere la stagione 2026 con tutte le possibilità offerte dal programma di potenziamento dei motori della FIA.

Il miglioramento in questione si dovrebbe concentrare su un turbocompressore più efficiente, senza perdite ad alti regimi, che dovrebbe garantire maggiore potenza e prestazioni in rettilineo, ambito in cui Mercedes si è dimostrata costantemente superiore quest’anno.

Questo “ADUO 2”, non modifica l’architettura del motore a combustione interna (ICE), un aspetto che è già stato riservato al 2027, con le modifiche imposte dalla FIA relative all’aumento del flusso di carburante e al nuovo bilanciamento 52/48 tra componenti termiche ed elettriche, in sostituzione dell’attuale 50/50.

Le altre tappe di sviluppo Ferrari

Il programma di aggiornamento si concluderebbe con un ulteriore pacchetto aerodinamico a partire da ottobre, in preparazione della fase finale del Campionato del Mondo, che si prevede si svolgerà senza problemi entro i limiti di spesa stabiliti.

Secondo il calendario ufficiale, mancano 13 Gran Premi , anche se non è ancora stato deciso se si disputeranno le ultime due gare in Qatar e ad Abu Dhabi. Volendo riassumere gli step evolutivi previsti da Maranello:

Zandvoort — aggiornamento del fondo Monza — Pacchetto aerodinamico a bassa resistenza e aggiornamento del turbo ADUO Autunno — Quarto pacchetto di sviluppo 2027 — Importante cambiamento concettuale dell’unità potenza

Ma la Mercedes non sta a guardare

La Ferrari ovviamente non sarà l’unica squadra a presentare aggiornamenti a Zandvoort e successivamente. Anche la Mercedes, che non ha introdotto sviluppi importanti dal Gran Premio del Canada (a maggio), dovrebbe fare un “passo avanti significativo” sulla W17, come ripetutamente affermato dal team di Brackley. Recentemente Toto Wolff ha stuzzicato gli uomini in rosso sulle due “episodiche” vittorie di Hamilton e Leclerc. Vedremo se davvero questo mondiale sarà combattuto fino alla fine.