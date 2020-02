F1: Ferrari, altro segnale a Sebastian Vettel: escluso

Charles Leclerc sarà il pilota della Ferrari incaricato di sviluppare le gomme Pirelli da 18 pollici nel test di due giorni a Jerez de la Frontera. Le indiscrezioni delle scorse settimane sono state confermate: la scuderia di Maranello ha preferito il pilota monegasco a Sebastian Vettel per le prove in Andalusia che saranno sostenute l'8 e il 9 febbraio.

Il pilota del Principato guiderà una SF90 in versione muletto per entrare in confidenza con gli pneumatici ribassati che la Formula 1 adotterà per le monoposto dal Mondiale 2021.

La scelta ufficialmente è legata a questioni di contratto: il driver tedesco è stato escluso perché in scadenza a fine stagione e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del suo ingaggio. Leclerc ha invece prolungato lo scorso dicembre il contratto fino al 2024, e sarà così il solo a testare i pneumatici del prossimo futuro.

Ma secondo addetti ai lavori e fonti dal circus, il segnale del Cavallino Rampante è chiaro: nei prossimi mesi la Scuderia punterà soprattutto sul pilota monegasco, su cui la Rossa ripone tutte le speranze per il ritorno alla vittoria nel Mondiale.

Il programma di Jerez de la Frontera prevede una giornata dedicata alle gomme del 2021, mentre nell'altra si proveranno le gomme tradizionali, così da permettere alla scuderia di effettuare un immediato confronto.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 11:42