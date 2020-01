F1: Ferrari, aumenta la pressione: "Leclerc è già il numero uno"

Il confronto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc caratterizzerà il 2020 della Ferrari: la situazione rispetto ad un anno fa si è totalmente ribaltata, ora il pilota monegasco fresco di rinnovo è in posizione di forza, mentre il quattro volte campione del mondo, in scadenza di contratto, rincorre il compagno di squadra. Un grande ex della scuderia di Maranello, Alain Prost, ripone tutta la sua fiducia nel pilota del Principato: "Parlo spesso con Leclerc. E la prima cosa che mi fa credere che siamo davanti ad un campione è come ancora giovane e inesperto sia riuscito a convincere Maranello a puntare su di lui".

"Correre per il Cavallino significa avere una pressione incredibile addosso – assicura il quattro volte campione del mondo -. Tuttavia, da quanto ha mostrato la passata stagione possiamo affermare che la mossa della Rossa sia stata giusta".

Secondo Prost Leclerc è già la prima guida del Cavallino: "A mio avviso Charles ha già acquisito i gradi che merita e possiamo quasi sbilanciarci a dire che dall’Australia sarà il numero uno del team. Essere riuscito ad imporsi come aveva fatto Vettel nel suo primo mondiale con l’equipe modenese è stato di certo positivo".

"Poco importa che in qualche gara sia stato meno veloce di Sebastian. Ha dato comunque prova di grande maturità e in diverse occasioni non ha esitato ad imporsi. A volte quando sentivo i suoi messaggi radio commentavo tra me e me: 'Com’è sfrontato questo ragazzo!'".

Chi invece avverte tutti di non sottovalutare Sebastian Vettel è l'ex pilota della Williams Alex Wurz, che ricorda le prestazioni del tedesco a fine 2019: "Sono convinto che Vettel tornerà ai suoi soliti livelli di competitività. E’ andato spesso in difficoltà con la vettura, ma sul finale di stagione è riuscito a riprendere parzialmente il proprio ritmo, avvicinandosi alle performance di Leclerc. Ha ancora enormi capacità. E’ affamato e l’ho notato chiaramente nelle conversazioni personali che abbiamo avuto".

SPORTAL.IT | 03-01-2020 12:02