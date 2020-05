F1: Ferrari, avviso a Leclerc: "Lo stai sottovalutando"

Carlos Sainz Jr sarà il pilota numero due alla Ferrari nella prossima stagione? Il dibattito infuria nel circus dopo l’ufficializzazione dell’addio del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel a fine 2020 e dell’approdo del pilota spagnolo nel 2021.

Il driver iberico è senz’altro meno “blasonato” rispetto al collega tedesco, ma ha decisamente più fame, ha ambizione e, forte dei suoi 5 anni in F1, ha molta più esperienza di Charles Leclerc.

L’ex boss di Carlos Sainz in Formula 3, Trevor Carlin, ai microfoni dell’agenzia di stampa Reuters ha avvisato Leclerc: “Se la Ferrari crede di aver firmato con un numero 2, penso che abbiano sottovalutato Carlos. Spero non sia stato così. Penso che con la stessa macchina, possa combattere molto da vicino“.

Sainz può giocarsi le sue carte con Leclerc: “Carlos è estremamente bravo. Forse Charles sarà in testa alle qualifiche, ma nelle gare penso che Carlos sarà in vantaggio su di lui. Penso che combatterà per guadagnare stima in Ferrari. Penso che la pressione sarà davvero sulle spalle di Charles. Se Carlos si fa avanti, può sorprendere e rendere i tifosi molto, molto felici”.

Anche un ex campione del mondo come Mika Hakkinen ha elogiato Sainz: ” Lui è un ragazzo super ed un pilota veloce. non ho dubbi che Sainz Jr. sarà un compagno di squadra forte e stimolante per Leclerc. Sebbene noi tendiamo a pensare a lui come ad uno dei ‘nuovi’, in realtà gareggia in Formula 1 già da cinque anni. Di fatto sarà lui il pilota Ferrari con maggiore esperienza e sono sicuro che questa è una delle ragioni per cui hanno deciso di metterlo sotto contratto”, ha detto il finlandese a Unibet.

