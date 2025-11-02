Bearman al posto di Hamilton: "Non sente la pressione" e su Ollie c'è la benedizione di Villeneuve e non solo

Continuano a salire le quotazioni di Oliver Bearman in chiave Ferrari dal 2027 al posto di Hamilton. Per due ex come Brundle e Villeneuve, Ollie è già pronto

Il 4° posto in Messico ha messo in vetrina tutto il talento di Oliver Bearman. Il pilota inglesino della Haas ha conquistato punti e ammirazione. Da più parti si dà per scontato il suo ritorno alla casa Ferrari per il 2027. L’indiziato numero uno a lasciargli il posto sembra quel Lewis Hamilton che ha oltrepassato le 40 primavere soprattutto se il suo connubio con la rossa dovesse andare male anche il prossimo anno. A certificare la bravura di Ollie anche due ex piloti, oggi stimati commentatori della F1, Martin Brundle ma soprattutto Jacques Villeneuve.

Bearman, il futuro (in Ferrari) che avanza

C’è la Ferrari nel destino ma anche nel contratto di Bearman. Come Leclerc, Ollie è cresciuto nella Driver Academy di Maranello. E proprio come Charles è stato mandato a farsi le ossa in Haas (il monegasco andò nell’allora Sauber Alfa Romeo).

Non succederà nel 2026 ma il 2027 potrebbe essere l’anno di Oliver Bearman in rosso. Mentre nel mercato piloti si parla di trattative, a volte di fantamercato, che danno i vari Verstappen, Piastri e Russell in Ferrari, è più concreto pensare che tra un anno Maranello decida di promuovere il giovane talento inglese nella propria line up specie su queste basi di crescita.

Villeneuve spinge Bearman

Tra i tanti attestati di stima nei confronti di Ollie questa settimana, c’è sicuramente Jacques Villeneuve che parlando con Sky Sport UK ne ha elogiato le qualità: È un pilota molto aggressivo ma sempre sotto controllo, ha una straordinaria abilità di guida e una buona percezione dello spazio tridimensionale. E non molti piloti di F1 oggi hanno queste qualità. È molto promettente”

Il figlio del grande Gilles crede sia già pronto al grande salto: “È il tipo di pilota che sembra dare il meglio sotto pressione, nelle grandi squadre, nei campionati più importanti. Ora è più bravo di quando correva nelle categorie minori e questo è estremamente importante”.

Brundle crede in Ollie

Altro ex pilota di F1, fino allo scorso anno in direzione corsa, ora anche lui commentatore tv, Martin Brundle benedice il futuro matrimonio tra Bearman e la Ferrari: “Nel momento in cui si rendesse vacante un posto alla Ferrari, per qualsiasi motivo, Bearman dovrebbe essere lì per quanto mi riguarda. Penso che sia eccellente e stia imparando rapidamente e sta sfruttando al massimo la sua opportunità.”