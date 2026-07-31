Bearman spaventa la Ferrari, il rischio per Maranello. Mercedes non molla Verstappen, lo vuole in coppia con Antonelli

Il pilota inglese della Ferrari ma ora alla Haas avverte la scuderia: “Se arriverà un’opportunità me la prenderò”. Il ruolo di Hamilton sulle scelte future. E Mercedes continua a inseguire Verstappen

Tempo di pausa, di vacanze ma ovviamente con la Formula 1 sempre in testa. Il campionato Mondiale è “in ferie” ma non le strategie delle scuderie sia per la stagione in corso sia in chiave futura. E anche i piloti continua a valutare tutte le possibilità. Tra questi c’è anche Oliver Bearman che manda un messaggio molto chiaro alla Ferrari dopo la rinascita di Lewis Hamilton.

Bearman mette fretta alla Ferrari

La stagione è ancora nel vivo ma già si comincia a sognare il futuro soprattutto per piloti giovani come Oliver Bearman. Alla Haas le opportunità di brillare non sono molte e nel corso di un’intervista al podcast Beyond The Grid ha lasciato capire di volere un’occasione anche se non sarà in Ferrari: “E’ stato bello rivedere Hamilton a quel livello e vincere in Ferrari. Ovviamente non si tratta dello scenario migliore per il mio futuro ma sono ancora giovane e non ho fretto. Il mio obiettivo resta quello di essere un pilota Ferrari ma non voglio aspettare 3-4 anni in attesa che si liberi un sedile anche perché non ci sono garanzie e rischierei di sprecare i miei anni migliori. Il mio obiettivo resta quello di vincere un Mondiale. Quindi se dovesse arrivare l’opportunità da un’altra parte la prenderò”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Wolff manda un messaggio a Verstappen

La pausa estiva della Formula 1 regala l’occasione per un po’ di “chiacchiere di mercato”, tutte le squadre si guardano intorno soprattutto perché c’è da definire il futuro di Max Verstappen che rimane il pilota più ambito di tutti. E nel corso di un’intervista a Sky Germania, Toto Wolff lascia intendere che anche la Mercedes è molto interessata alla situazione in coppia con Antonelli: “Kimi e Max vengono da generazioni differenti ma non mi fa paura averli nella stessa squadra a un certo punto. La convivenza? Ho visto e avuto di peggio come la coppia tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg”. Ferrari avvertita, ora tocca a Maranello non correre il rischio di lasciarsi sfuggire uno dei piloti più promettenti.

Il mercato piloti impazza

Lo sguardo è già puntato sul futuro e quando c’è da stabilire quale sarà la prossima mossa di un fenomeno come Max Verstappen, l’attenzione non può che essere massa. Nelle ultime settimane si è parlato di un addio alla Red Bull ma la parola finale non è stata ancora scritta anche perché la scuderia non ha nessuna intenzione di lasciare partire un pilota del suo calibro e sarebbe pronta a un’offerta clamorosa pur di poterlo trattenere con 65 milioni sul piatto della bilancia. Tutto però dipende dall’olandese che ha contratto fino al 2028 ma anche delle clausole di uscita che gli permetterebbero di svincolarsi se la scuderia non gli mette a disposizione una monoposto competitiva.

Verstappen però non è l’unico pilota a essere al centro di voci di mercato. Tra gli scontenti sulla griglia c’è anche l’ex Ferrari, Carlos Sainz. Le cose in casa Williams non hanno preso la piega sperata e lo spagnolo sta cominciando a guardarsi intorno ma pur di non perderlo anche per lui la scuderia è pronta a un’offerta che si aggira intorno ai 30-35 milioni l’anno.