Lewis Hamilton carico per il Gran Premio del Canada ha risposto ancora una volta, anche sui suoi social, alle voci di ritiro imminente o addio alla Ferrari. Leclerc invece deve fare i conti con il confronto impietoso con Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La Ferrari cerca un sussulto. Lo cerca a Montreal. Hamilton e Leclerc per varie ragioni vorrebbero interrompere la striscia di gare senza vittorie per se stessi e per il Cavallino Rampante ma si trovano anche in un momento particolare della loro carriera, anche qui per motivi diversi, un bivio per entrambi. Le voci di ritiro si accumulano su Lewis che risponde per le rime, anche sui social; ma il tempo scorre anche per Charles che vede arrivare piloti più giovani di lui e già in odore mondiale, come Kimi Antonelli.

Hamilton allontana il ritiro, anche sui social

Lo ha detto a chiare lettere in conferenza stampa FIA. Lewis Hamilton non pensa assolutamente al ritiro e non intende lasciare la Ferrari. Le voci su un possibile approdo di Bearman in “prestito” alla Haas, il fantamercato che vuole Maranello in pressing su Verstappen, Russell o Piastri non scalfiscono l’integrità del 7 volte campione del mondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che anzi, a corredo di quanto detto davanti ai microfoni dei giornalisti a Montreal, ha tenuto a ribadire il concetto sui social. Un paio di foto di se stesso in abito bianco, come al solito stiloso e una sola parola scritta nel post: “Abituatevi”. Come a dire che vedremo ancora a lungo la sagoma di Lewis all’interno dei paddock di F1.

Domanda su Antonelli, Leclerc va in crisi

Non solo Hamilton è in cerca di risposte in Canada. Anche Leclerc lo è. Intanto pure lui si è sottoposto alla consueta sequela di domande nel media day a Montreal. Proprio la domanda sulla leadership di Antonelli a soli 19 anni nel Mondiale piloti ha messo un po’ in difficoltà Charles che alla fine però se l’è cavata:

Giornalista : “Abbiamo un 19enne che guida il campionato. Credo che tu avessi 21 anni quando hai vinto la tua prima gara?”

: “Abbiamo un 19enne che guida il campionato. Credo che tu avessi 21 anni quando hai vinto la tua prima gara?” Leclerc : : “Sì, mi pare di sì”

: : “Sì, mi pare di sì” Giornalista : “E’ più facile per i piloti più giovani adesso?”

: “E’ più facile per i piloti più giovani adesso?” Leclerc: “No. non è più facile, in nessun modo. Penso che la cosa positiva di essere un po’ giovani nei primi anni in F1 è che tendi a non pensarci troppo. Vai e basta e spingi al massimo e si vede decisamente come sia una caratteristica di Kimi. Ma non è più facile ora, semmai, onestamente, le macchine sono molto complesse adesso. è vero che il simulatore è a un livello migliore, ma non è che fossimo così lontani nel 2018, quindi no, non penso che sia più facile in nessun modo”

Il paradosso del “predestinato”

Leclerc è uno dei più talentuosi piloti di F1 dell’ultimo decennio, “il predestinato” come l’aveva definito ai tempi degli esordi in Ferrari, Carlo Vanzini. Eppure in tutti questi anni non è riuscito mai neanche a lottare per il titolo, salvo per metà stagione nel 2022 con quell’inizio che aveva illuso tutti. Non solo Verstappen ha vinto 4 titoli di fila nel frattempo ma ne ha vinto uno pure Norris, Piastri ci è andato vicino lo scorso anno e ora c’è Antonelli, appena 19 anni in testa alla classifica.