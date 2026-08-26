“In Ferrari regna il caos”, cosa succede a Hamilton e Leclerc. Non solo Antonelli, nuova penalizzazione in arrivo

Le scorie del Gp d’Olanda con i momenti di tensione in casa Ferrari scatenano reazioni forti anche dagli analisti della Formula 1. A Monza, anche Russell dopo Kimi, potrebbe partire dal fondo

Una gara che sarà di difficile interpretazione e che potrebbe rappresentare per molti versi uno spartiacque all’interno della stagione. La Formula 1 fa tappa in Italia per il Gp di Monza, un appuntamento che quest’anno non è atteso solo dai tifosi della Ferrari ma anche di Kimi Antonelli che però difficilmente potrà rompere il lungo digiuno di vittorie per un pilota italiano. La Mercedes ha infatti scelto proprio Monza per mandare in ultima posizione Kimi, con la scuderia che ha deciso per la sostituzione della power unit. E potrebbe non essere l’unica decisione drastica.

Non solo Antonelli, anche Russell penalizzato?

L’annuncio riguardante Kimi Antonelli è arrivato già nei giorni scorsi, anzi era stato lo stesso pilota italiano a Zandvoort a spiegare la scelta su Monza. La Mercedes ha infatti deciso di montare una nuova power unit sulla sua W17 andando oltre il numero di componenti consentiti dal regolamento e facendo così scattare la penalizzazione che lo vedrà partire dal fondo. Una decisione presa in ottica Mondiale e su una pista dove la posizione di partenza è un po’ più semplice da sacrificare. Ma in casa Mercedes sono in atto anche altre valutazioni che riguardano anche il suo compagno di squadra George Russell e anche lui potrebbe andare verso una penalità, una sostituzione completa dalla power unit comporterebbe per lui lo stesso effetto che per Antonelli finendo in fondo alla griglia. E ci sono anche altri piloti, come Albon e Hulkenberg, che potrebbero andare verso una situazione simile.

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Ferrari, la livrea dedicata a Schumacher

L’assenza della Mercedes di Kimi Antonelli apre uno spiraglio anche per la Ferrari, quella eventuale di Russell uno spiraglio doppio di cui la Ferrari vorrebbe approfittare per provare a salire di nuovo sul podio e magari sul gradino più alto. A Maranello si continua a lavorare sui motori da introdurre grazie all’ADUO2. I test (al banco) non hanno riscontrato problemi al 067/6 che porterebbe in dote circa 15 cavalli in più ma resta da capire se la scuderia di Maranello porterà la soluzione già a Monza con la pausa estiva che ha rallentato i test. Una novità però in casa Ferrari è stata già annunciata e riguarda la speciale livrea celebrativa dedicata a Michael Schumacher per ricordare la Ferrari F310 con cuoio il tedesco conquistò la prima vittoria nel 1996.

L’attacco di Alesi a Hamilton

“In Ferrari regna il caos”, lo hanno pensato tanti tifosi dopo l’ultima gara, lo ha detto in un podcast Peter Windsor. Il giornalista ha dettagliato la situazione che si vive a Maranello nella gestione di “due prime guide” come Hamilton e Leclerc, puntando il dito soprattutto sui vertici: “I poveri ingegneri al box non hanno nessuna possibilità di gestire la situazione. L’unico in grado di farlo è Vasseur ma non lo sentiamo mai parlare in radio. Se vuoi ingaggiare Hamilton, sai che ci saranno drammi e che la situazione è destinata a ripetersi. Devi avere qualcuno che entrambi i piloti rispettino e a cui obbediscano immediatamente”.

Opinione diversa invece quella di Jean Alesi che si lancia senza mezzi termini contro Lewis Hamilton: “Ho trovato fuori luogo la lamentela via radio e nel dopo gara di Hamilton. Ricordo a noi ma anche a lui, che la Ferrari è la Ferrari. Merita rispetto. Anche quando non lo asseconda all’istante quando manifesta una richiesta”.