Carlos Sainz non si è minimamente pentito. “Andare alla Ferrari è un’esperienza unica, è un posto speciale per un pilota di Formula 1. Datemi quella possibilità e altre 100 volte dirò sempre di sì – spiega al sito ufficiale della F1 -. Non penso ci sia mai un momento sbagliato per andare alla Ferrari”.

“Sono fiducioso al 100% per quello che potrò fare in futuro” aggiunge lo spagnolo, che si augura di ben figurare nel Gran premio d’Italia.

OMNISPORT | 03-09-2020 18:31