F1, Ferrari: Charles Leclerc, nuove speranze per il 2021

La Ferrari a meno di miracoli chiuderà il 2020 al sesto posto in classifica costruttori, il peggior risultato da 40 anni: un dato che non può non inquietare Charles Leclerc, che ad inizio anno ha firmato per cinque stagioni con il Cavallino Rampante.

A Maranello stanno però lavorando senza sosta per allestire una macchina più competitiva già nel 2021: alla BBC il pilota monegasco spiega che le sensazioni per l’anno prossimo sono buone. “Non dovremmo avere aspettative troppo alte, ma d’altra parte sono fiducioso che sarà migliore di quest’anno e lo spero davvero”.

“Abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime gare per affrontare i nostri problemi e vedo quanto tutti stiano lavorando sodo a Maranello. La gente sta semplicemente spingendo al massimo. E sento delle cose positive“, è il messaggio di speranza che il driver manda ai tifosi della Rossa.

“Però non si può mai sapere fino alle prime qualifiche della nuova stagione. Siamo fiduciosi di fare un buon lavoro, ma preferiamo restare bassi con le aspettative perché non sappiamo quanto sia buono il lavoro degli altri”.

Leclerc dopo l’errore in partenza in Bahrain, sarà penalizzato tre posizioni in griglia ad Abu Dhabi, e vedrà sottratti due punti sulla sua patente: questa la decisione della commissione di gara dopo quanto successo all’inizio del Gran Premio del Sakhir.

OMNISPORT | 08-12-2020 19:22