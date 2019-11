F1, Ferrari: Charles Leclerc tuona sulla strategia

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in vista del Gran Premio ad Austin torna a parlare dell’errore strategico che gli è costato la gara in Messico: “Non mi piace parlare di cosa sarebbe potuto succedere in Messico se non ci fossimo fermati due volte. Sappiamo che su quel circuito è difficile seguire. Il passo che avevamo nel primo stint era positivo, e penso che tante cose siano state positive”, sono le sue parole a Sky.

“La performance c’era ancora una volta, ma dobbiamo fare in modo che queste cose non accadano più – ha detto perentorio il monegasco -. E io mi devo muovere meglio in queste decisioni. Ho parlato con il team per ottimizzare le nostre discussioni e migliorare le cose per il prossimo weekend”.

“Lo scorso anno lottavo per il 12esimo o 13esimo posto, quest’anno invece per il podio. Io voglio arrivare sempre in alto e questa stagione rappresenta tanto. Darò ancora tutto“, ha promesso il pilota del Principato.

Meno rimpianti da parte di Sebastian Vettel: “Abbiamo visto i dati e rivisto la gara. Quando Lewis si è fermato per la nostra previsione era presto per arrivare a fine gara: loro hanno trovato la leadership e quando hai la chance di vincere ci provi. Hanno preso un rischio, c’era un delta di prestazioni e abbiamo recuperato nel finale, ma non abbastanza perché le gomme sono crollate prima, ma non credo sia dipeso da un difetto di strategia, non del tutto, almeno”.

Per quanto riguarda il Gp degli Stati Uniti: “È difficile fare previsioni sul nostro livello di competitività qui, lo capiremo solo in macchina. Questa non è una pista semplice, devi bilanciare il tutto, fra una prima parte molto veloce, poi una centrale lenta e un’altra veloce alla fine, ma l’importante è avere un buon feeling con la macchina e la nostra è forte ed efficiente”.

“Il nostro passo? È chiaro che in qualifica abbiamo un ritmo forte e lottiamo spessa per la prima fila, mentre un gara scivoliamo un po’ indietro e non confermiamo il passo che abbiamo con gomme fresche per pochi giri: è una cosa su cui stiamo lavorando”.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 16:20