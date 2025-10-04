Ferrari, chi è Diego Ioverno: il direttore sportivo che non ha fatto penalizzare Hamilton e Leclerc a Singapore

Una doppietta che difficilmente la rossa farà in questa stagione. L’ha messa a segno Diego Ioverno. Il direttore sportivo della Ferrari, o sporting director se vi piacciono gli inglesismi. E’ lui che tra venerdì e sabato a Marina Bay è riuscito perorando la causa di Maranello a non far penalizzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo i pasticci che i due piloti avevano combinato nelle prove libere. Una vera doppia prodezza.
La doppia prodezza di Singapore
A Marina Bay, Ioverno ha fatto quasi un doppio miracolo. Venerdì è riuscito a evitare la penalità per Leclerc dopo il pasticcio dell’uscita box con lo scontro a bassa velocità con la McLaren di Norris. Poi sabato è riuscito a perorare la causa che sembrava disperata di Hamilton che aveva infranto il regime di bandiera rossa dopo l’incidente di Liam Lawson, accelerando senza motivo dopo il luogo del sinistro.
Ioverno è stato anche fondamentale nel non far prendere penalità a Leclerc a Zandvoort in quel sorpasso tutto all’interno su Russell, per metà sull’erba e sul cordolo.
Chi è Diego Ioverno ds Ferrari
Dalla scheda tecnica del sito della Ferrari, Diego Ioverno è nato a Bologna il 31 maggio 1974. Si laurea con lode in Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna nel 2000 ed entra a far parte della Scuderia Ferrari in quello stesso anno, iniziando a lavorare nel reparto ricerca e sviluppo per poi passare a dirigere l’area tecnica Montaggio cambi.
Nel 2009 aggiunge alle proprie responsabilità anche il Montaggio telaio nonché le Operazioni telaio e cambio in pista, mentre dall’anno successivo assume la direzione delle Operazioni di pista, iniziando a lavorare sull’ottimizzazione del pit stop. Nel 2015 assume il ruolo di Team Manager e Sporting mantenendolo fino a tutto il 2017. Nella stagione seguente lascia la squadra pista diventando responsabile delle Operazioni Autoveicolo, supportando quindi la squadra da casa.
Nel 2023, a partire dal Gran Premio del Belgio, torna nella squadra pista con il ruolo anche di Sporting Director a diretto riporto del Team Principal, Fred Vasseur, e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile).
Le passioni di Ioverno, il basket
Diego è un grande appassionato dello sport della sua città, e dunque del Bologna calcio e della Fortitudo di basket. Nel tempo libero dalle gare ama stare con la sua famiglia e godere della buona cucina emiliana ma è anche un appassionato giocatore di padel.