Ferrari, chi è Diego Ioverno: il direttore sportivo che non ha fatto penalizzare Hamilton e Leclerc a Singapore

Chi è Diego Ioverno il direttore sportivo della Ferrari che è riuscito a non far penalizzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo i pasticci di Singapore

Una doppietta che difficilmente la rossa farà in questa stagione. L’ha messa a segno Diego Ioverno. Il direttore sportivo della Ferrari, o sporting director se vi piacciono gli inglesismi. E’ lui che tra venerdì e sabato a Marina Bay è riuscito perorando la causa di Maranello a non far penalizzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo i pasticci che i due piloti avevano combinato nelle prove libere. Una vera doppia prodezza.

La doppia prodezza di Singapore

A Marina Bay, Ioverno ha fatto quasi un doppio miracolo. Venerdì è riuscito a evitare la penalità per Leclerc dopo il pasticcio dell’uscita box con lo scontro a bassa velocità con la McLaren di Norris. Poi sabato è riuscito a perorare la causa che sembrava disperata di Hamilton che aveva infranto il regime di bandiera rossa dopo l’incidente di Liam Lawson, accelerando senza motivo dopo il luogo del sinistro.

Ioverno è stato anche fondamentale nel non far prendere penalità a Leclerc a Zandvoort in quel sorpasso tutto all’interno su Russell, per metà sull’erba e sul cordolo.

