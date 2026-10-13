Torna a parlare di Ferrari, Christian Horner in una nuova intervista in cui l'ex team principal della Red Bull fa chiarezza sul suo futuro a Maranella e manda un preciso messaggio a Fred Vasseur dopo la bufera della scorsa volta

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Christian Horner e la Ferrari restano un ritornello sempre vivo in questo periodo strano del Cavallino Rampante che pur avendo ritrovato il podio non sembra aver ritrovato la serenità interna. Ed ecco che l’ex team principal della Red Bull è tornato a parlare ancora di Maranello, di Vasseur e di un ipotetico futuro a tinte rosse le cui voci lui stesso aveva scatenato con una precedente intervista. Parole che in questa occasione avranno strascichi.

Horner in Ferrari, l’ex Red Bull fa chiarezza

Fine settembre, la F1 stava per scendere in pista a Baku per le prime prove libere. Ma a far rumore non erano le power unit ibride bensì le parole rilasciate da Christian Horner in un’intervista rilasciata al Times in cui parlava di “sogno Ferrari” di “essere disposto a fare un’eccezione per Maranello alla sua idea di acquisizione o compartecipazione in un team di F1”. Parole pesanti che scatenarono uno tsunami in casa Ferrari, peraltro in un momento delicato dal punto di vista dei risultati con Vasseur messo e rimesso in discussione.

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Da lì in poi la Ferrari ha provato a fare quadrato intorno al suo team principal con tanto di conferenza stampa online e dichiarazioni di Benedetto Vigna presente in Malesia per il Gp del Bahrain. Ora è lo stesso Christian Horner a uscire allo scoperto di nuovo con un’altra intervista al The Gardian:

“La Ferrari è il marchio più importante della F1. È la scuderia con la storia più ricca. Ma ho accumulato un capitale considerevole che mi permette di valutare le prossime mosse in questo sport. Questo avverrebbe con un ruolo di proprietà, e la Ferrari non ha intenzione di vendere quote. Quindi sono felice di rimanere fuori dal mondo delle corse e vedere quali opportunità si presenteranno nei prossimi mesi o anni. Non è un prerequisito per un mio ritorno. Ritornerei solo per la giusta opportunità, con persone che la pensano come me e che vogliono vincere. Non tornerei mai solo per partecipare.”

Horner rassicura Vasseur: “Ha fatto un buon lavoro”

Insomma, l’ex team principal della Red Bull pare tirarsi indietro, ritratta o meglio specifica che quelle frasi sono state estrapolate e riportate male e per quanto riguarda l’attuale TP Ferrari, arriva un messaggio di conforto: “Fred Vasseur è una persona esperta. Ha fatto un buon lavoro. Ma io, più di chiunque altro, conosco le pressioni che comporta la gestione di un’organizzazione competitiva. I miei commenti sono stati estrapolati dal contesto”.

Ansa

“Doloroso lasciare Red Bull”

Nella lunga intervista al The Gardian, Horner spazia tra la F1 e la vita privata, rimarcando come sia stato un duro colpo essere fatto fuori dalla Red Bull senza quasi preavviso peraltro dopo aver compiuto l’ennesima impresa col reparto Red Bull Power Trains che al primo anno sta dando i suoi frutti viste le due vittorie di fila, tre con la Sprint, di Verstappen. Una ferita che fa ancora male: “È stato doloroso. Molto doloroso […] È stato molto strano, perché quel gruppo era diventato come una seconda famiglia. Quindi vedere le lacrime sui volti di quegli uomini adulti è stato profondamente toccante”.

E sul perchè è andato via, Horner non menziona lo scandalo delle presunte molestie sul lavoro ma parla d’altro: “Credo che si trattasse della sensazione di avere troppo controllo nelle mie mani. Ma non mi è stata data una vera motivazione.”