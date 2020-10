F1, Ferrari: contrasti Binotto-team, arriva la smentita

Nessun contrasto, nessuna rottura nel rapporto tra il team principal della Ferrari Mattia Binotto e il responsabile della progettazione del telaio Simone Resta. E’ stato lo stesso ingegnere imolese in una intervista ad Autosprint a smontare le indiscrezioni che avevano preso piede nelle ultime ore su attriti interni nel team di Maranello, in piena crisi di risultati in un 2020 da dimenticare.

A Resta è stato invece assegnato un ruolo fondamentale per lo sviluppo della monoposto Ferrari in chiave 2021, quello della progettazione del telaio: l’obiettivo di tutti è come evolvere la SF1000 entro i limiti delle ferree regole imposte dalla FIA, per renderla più competitiva.

“L’aerodinamica sarà libera ma con restrizioni sul numero di ore da spendere in galleria del vento per lo sviluppo aerodinamico e un vincolo per lo sviluppo dei componenti che riguarda il telaio, ovvero l’insieme di scocca, sospensioni, freni e tutto quello che riguarda l’auto eccetto la carrozzeria esterna”, ha spiegato Resta in un anticipazione dell’intervista ad Autosprint.

“Sarà permesso spendere due gettoni per le modifiche del telaio. Cioè intervenire in due aree critiche della vettura per migliorarla. Per esempio, un team potrebbe usarli per fare un telaio nuovo perché magari si vuole collocare diversamente i radiatori, modificare il passo e spostare i pesi. Oppure potrei spendere un token di sviluppo sui freni per farli nuovi e un altro token sul muso rifacendolo diversamente, ma a quel punto devo realizzare un nuovo crash test”.

Il team è compatto ed è determinato a seguire un’unica direzione per rendere le monoposto del Cavallino competitive: “Siamo orientati nel rifare il retrotreno della macchina. Riprogetteremo quella zona perché pensiamo ci siano più aree promettenti da sviluppare in quella zona per aumentare il margine di prestazioni. Le modifiche vengono decise dalla squadra. È compito dei progettisti. È il lavoro che sto facendo adesso assieme ai miei colleghi. Stiamo decidendo dove intervenire per migliorare il progetto attuale“.

OMNISPORT | 15-10-2020 12:59