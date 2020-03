F1: Ferrari, dubbi su Leclerc-Vettel: "Così non hanno chance"

"Non si batte Lewis Hamilton con due numeri uno": l'ex pilota della Ferrari Alain Prost ha avvertito la scuderia di Maranello a pochi giorni dal via in Australia del Mondiale di Formula 1. Prost non si è voluto sbilanciare in un pronostico, ma ha lanciato un messaggio velato al Cavallino, che considera alla pari Leclerc e Vettel in questo avvio di campionato: "Non posso comparare piloti e scuderie, però sono certo di una cosa: sarà sempre più difficile avere due piloti alla pari, due primedonne nello stesso team. Non si batte Hamilton con due numeri uno. Tocca fare delle scelte".

Poi il tre volte campione del mondo è stato più esplicito sulla Ferrari: "Fate un sondaggio e chiedete alla gente se sa da quanto tempo la Rossa non vince: penso che tanti non lo ricordano mica che l’ultimo titolo risale al 2008. E sapete perché? La Ferrari è nel cuore degli appassionati dei motori, è un rapporto diverso. Per come la vedo io non è un problema se vince o no: la Rossa resta sempre nel cuore".

Prost ha anche parlato de nuovi proprietari della F1, la Liberty Media: "Hanno una strategia diversa che mi piace. Cerca di catturare i giovani, per ritrovarli e interessarli al nostro sport: è una filosofia più aperta ai social media. E infatti i giovani si stanno avvicinando, è un bene per tutti".

Sotto l'aspetto tecnico, le monoposto "si sono evolute enormemente in termini di aerodinamica, ma non ne sono elettrizzato. Nulla ha più a che fare con gli Anni 80. Preferisco le auto più semplici e più snelle. La professione è cambiata. Oggi sono soprattutto i piloti che ascoltano i loro ingegneri. Ma questo non vuol dire che questa Formula 1 non mi piace", sono le sue parole in un'intevista a Repubblica.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 15:11