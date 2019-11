F1, Ferrari: Elkann è una furia contro Vettel e Leclerc

Il presidente di Exor John Elkann ha tuonato contro Sebastian Vettel e Charles Leclerc dopo l’imbarazzante scontro a Interlagos. “Quello che è successo domenica mi ha fatto molto arrabbiare. Quanto accaduto in Brasile ci ha fatto capire quanto sia importante Ferrari e non deve succedere che i piloti, per quanto bravi siano, si dimentichino che sono sempre piloti Ferrari”.

Elkann poi ha puntualizzato: “Quello che conta è il gioco di squadra e che vinca Ferrari, su questo aspetto Binotto è stato sempre molto chiaro. E’ una stagione positiva per la Ferrari se si guarda al numero delle pole, che non era così alto dal 1970, purtroppo poi non siamo riusciti a convertire le pole in vittorie”.

L’incidente tra le due Ferrari ha aumentato i dubbi sulla gestione dei due piloti da parte del Cavallino Rampante. Una politica che però il team principal Mattia Binotto vuole continuare a implementare: “Quando abbiamo provato a gestire i piloti in questa stagione siamo stati criticati. Quando sono liberi di combattere, possiamo essere criticati a causa di questa libertà. Penso che ci sia sempre una ragione per quello che stiamo decidendo di fare ed è stato giusto lasciarli gareggiare, perché ci siamo già assicurati il secondo posto nel campionato Costruttori”.

“Quando hai un incidente, c’è qualcosa che non va. Nessun dubbio. Ma quando sei libero di combattere, questa è una questione trainante: quanto puoi rischiare? Ovviamente in questo caso il rischio non era necessario”.

Molti indicano come esempio la Mercedes e la gestione di Toto Wolff dell’accoppiata Hamilton-Bottas: “Non so cosa faccia Toto Wolff, non voglio giudicare quello che fanno gli altri. Non sono interessato – ha sbottato Binotto -. Ma certamente dobbiamo chiarire con chi è nella squadra, cosa va e cosa no”.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 15:56