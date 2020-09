F1, Ferrari: futuro di Vettel in bilico, spunta una nuova ipotesi

Che il futuro di Sebastian Vettel sia lontano dalla Ferrari è ormai ufficiale da mesi. E’ più sorprendente, invece, come il rapporto fra il quattro volte campione del mondo e la Scuderia di Maranello si sia deteriorato, fra incomprensioni con i box e scintille con il team principal Mattia Binotto. Una stagione assai deludente che, secondo l’ex pilota di F1 Ralf Schumacher, potrebbe accelerare il processo decisionale di Vettel a favore di un anno sabbatico.

Il fratello del leggendario Michael, a ‘Sky Deutschland’, ha fatto notare come le voci di mercato attorno a Vettel si siano improvvisamente placate dopo le difficoltà delle ultime settimane. “La situazione attorno a lui si è fatta molto silenziosa” ha affermato.

L’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota ha inoltre dichiarato che la soluzione Racing Point, per Vettel, si fa sempre più lontana viste le buone prestazioni di Sergio Perez e la presenza, come riserva, di un pilota di talento come Nico Hulkenberg.

Prima, in ogni caso, c’è da finire una stagione nata evidentemente sotto una cattiva stella ma che va necessariamente portata a termine cercando di ottenere qualche buon risultato. “Per quanto lo riguarda l’obiettivo è solo quello di stare davanti al suo compagno di squadra Leclerc nelle ultime gare – ha detto Ralf Schumacher -, per poi tornare a casa e pensare se vuole continuare o meno. Potrebbe anche aver deciso di prendersi un anno di pausa“.

Durante le varie conferenze stampa e le interviste di fine gara, a Vettel è stata spesso rivolta la domanda sul suo futuro. Le risposte del campione tedesco sono, per sua stessa ammissione, un “copia e incolla“. “Come ho già detto – ha ribadito in una recente intervista – se continuerò in Formula 1 sarà per vincere, non semplicemente per restare nel giro, partecipare e accumulare più gare”.

Quel che è certo è che l’avventura di Vettel in Ferrari si sta chiudendo nel peggiore dei modi: il tedesco non vince una gara dal Gp di Singapore dello scorso anno, e da allora ha ottenuto solo due podi, sempre nel finale della scorsa stagione. Quest’anno il suo miglior risultato è un sesto posto in Ungheria. Nelle ultime tre gare è anche finito per due volte fuori dalla zona punti, nel Gp 70° anniversario e in quello del Belgio.

F1, LE FOTO DEL GP DEL BELGIO

OMNISPORT | 02-09-2020 17:00