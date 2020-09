F1: Ferrari, giudizi duri di Vettel e Leclerc dopo il venerdì di Monza

Come previsto, la Ferrari soffre a Monza, anche se meno che a Spa. Charles Leclerc ha ottenuto il nono tempo nelle prove libere, Sebastian Vettel è invece dodicesimo. Proprio il tedesco ha commentato senza peli sulla lingua le prestazioni della sua SF1000: “La macchina è difficile da guidare, ma questa non è la prima volta… ci manca velocità in rettilineo, ma questo ce lo aspettavamo. Però dobbiamo avere una macchina migliore da guidare soprattutto per gli ingressi di curva, perché la vettura scivola molto su tutte e quattro le ruote. Guidarla è complicato”.

“E’ molto difficile mettere insieme il giro, ma cercheremo di migliorare le cose per domani. Parte del lavoro è fatto anche dalla pressione delle gomme con le quali siamo costretti a correre. Non ci aiuta, ma dobbiamo attenerci alle regole. Sarà complicato, lotteremo con tante monoposto e cercheremo di partire più avanti possibile”.

Così invece Charles Leclerc: “Speriamo di poter entrare in Q3 domani, ma saremo tutti molto vicini. Per ora, realisticamente, non credo che riusciremo a farcela. Non abbiamo ancora le prestazioni per entrare in Q3, ma siamo vicini”.

“Credo che ci aspettavamo di andare peggio con poco carburante – ha continuato il monegasco – ma anche di andare meglio con tanto carburante. Dobbiamo trovare qualcosa per la gara, altrimenti sarà molto difficile. Fatichiamo tanto con il bilanciamento e con il degrado delle gomme durante i giri nei quali abbiamo in macchina tanto carburante”.

“Abbiamo tanto lavoro da fare, ma è positivo vedere il nostro ritmo in qualifica. E’ stato molto più difficile guidare la macchina con tanta benzina a bordo. Per questo dicevo che abbiamo tanto lavoro da fare, ma sono abbastanza sicuro che troveremo una soluzione per migliorare la situazione. L’obiettivo ora è quello di essere competitivi sia in qualifica che in gara. Non ci aspettiamo molto di più di quanto fatto vedere oggi con poca benzina, ma spero di riuscire a sistemare la macchina sul ritmo di gara, perché oggi non siamo andati bene”

OMNISPORT | 04-09-2020 23:58