F1, Ferrari choc: Hamilton via a fine stagione, l'indiscrezione scuote il circus in Olanda

Una notizia clamorosa arriva da Zandvoort, Hamilton e la Ferrari starebbero pensando di dirsi addio, si cerca una via di uscita, questo lo scenario tracciato dal giornalista spagnolo Antonio Lobato

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Lewis Hamilton via dalla Ferrari alla fine del Mondiale 2025 di F1. La notizie se confermata avrebbe del clamoroso. Il matrimonio del secolo finirebbe dopo un solo anno e soprattutto con grande delusione da parte di tutti, ferraristi e non che avevano creduto nel sogno. A lanciare l’indiscrezione nel paddock di Zandvoort è stato ieri il giornalista spagnolo esperto di Formula 1, Antonio Lobato dai microfoni di Dazn Spagna. Cerchiamo di capire meglio cosa davvero può succedere tra Maranello e il 7 volte campione del mondo.

Hamilton cerca una via di uscita dalla Ferrari

Il Mondiale di F1 è ripreso in Olanda. Al centro delle polemiche e delle critiche c’è sempre il rendimento finora deludente di Lewis Hamilton con la Ferrari. Una prima parte di stagione molto al di sotto delle aspettative, anche dello stesso compagno di scuderia Leclerc che lo ha battuto in qualifica 10-4 e che lo sopravanza di 40 punti nel Mondiale piloti, reduce peraltro da un podio in Belgio e da uno sfiorato con possibilità di vittorie in Ungheria dopo la pole.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A gelare ancora di più la situazione tra Hamilton e la Ferrari ci ha pensato il giornalista spagnolo, Antonio Lobato che nel suo ruolo di opinionista a Dazn Spagna ha parlato della possibilità di un addio di Lewis a Maranello a fine stagione: “In effetti, le voci che circolano, anche se lui sta cercando di smorzare i toni, dicono che Hamilton potrebbe negoziare un addio dalla Ferrari a fine stagione; è un’opzione”.

Lobato stronca Lewis

Lobato è pessimista sulle possibilità di Lewis Hamilton di ribaltare la sua attuale situazione in Ferrari e nelle sue parole grevi c’è una sorta di esasperazione del rapporto tra l’inglese e Maranello: “Sento che la sosta è stato un ‘cessate il fuoco’, e ora le ostilità stanno riprendendo, e la sofferenza tornerà. Non c’è nulla che mi faccia pensare che si troverà una via d’uscita”.

Lo stesso Hamilton nel media day del Gp di Olanda, giovedì scorso, ha riconosciuto la necessità di ritrovare le sue sensazioni di guida, la motivazione e la felicità come primo passo per il suo ritorno, il che la dice lunga sulla difficoltà riscontrata dal 7 volte campione del mondo in questo 2025 in Ferrari. “Se c’è qualcuno da cui aspettarsi un incidente, è Lewis Hamilton, che sta soffrendo. Spero che riesca a uscire da questo pasticcio” ha concluso Antonio Lobato a margine del doppio testacoda di cui Lewis è stato protagonista nelle due sessioni di libere a Zandvoort.

Hamilton via dalla Ferrari, cosa c’è di vero

Lo scenario disegnato dal giornalista spagnolo potrebbe anche essere veritiero. Oltre un anno fa in pochi avevano pronosticato un passaggio alle soglie di 40 anni dello stesso Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Quindi in F1 tutto può succedere. Del resto proprio Lewis in Ungheria dopo la seconda eliminazione prematura in qualifica, come in Belgio, aveva definito se stesso come “inutile”.

L’impressione, dall’esterno e non solo, è che prima di arrendersi, Hamilton voglia giocarsi le sue chance nel 2026. Certo, con tanti punti interrogativi. Ma proprio questa potrebbe essere la spinta per Lewis. Nuovi regolamenti, nuove monoposto, diverse da quelle di questa generazione che dal 2022 lo hanno visto tremendamente più sofferente alla guida alle prese con l’effetto suolo.

Dal momento che durante la sosta si era parlato di una Ferrari prigioniera di Hamilton con una clausola sul contratto a favore dell’inglese anche in ottica 2027 non pensiamo che sir Lewis voglia alzare bandiera bianca così presto.