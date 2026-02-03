Hamilton perde pezzi, è giallo sullo staff ma Angela Cullen resta. Rebus post Adami e spunta un nuovo Roscoe

Ancora cambiamenti per Hamilton nel suo 2° anno con la Ferrari: mentre non si sa chi prenderà il posto di Adami, due collaboratori, Ella e Hynes laasciano l'incarico, resta Cullen e arriva anche un nuovo cane nella vita di Lewis

Sono giorni di lavoro al coperto e non in pista per la F1. Dopo lo shakedown test di Barcellona tutti i cervelloni dei team stanno studiando i dati in fabbrica mentre i piloti continuano a girare al simulatore. Ma sono giorni, ore delicate anche per Lewis Hamilton che ha visto nel giro di 24 vedere ridotto il suo staff da due uscite importanti, Marc Hynes e Gabriela Kwaku Yeboah, la mitica Ella.

Al fianco del 7 volte campione del mondo resta però indefessa Angela Cullen. Intanto si tinge di giallo la nomina del suo nuovo ingegnere di pista al posto di Riccardo Adami. Mentre pare proprio che il pilota inglese abbia trovato un nuovo amico a quattro zampe dopo la perdita di Roscoe.

Hamilton cambia tutto, Marc Hynes ed Ella out

Sono cambiati i regolamenti, sono cambiate le monoposto. Ma Hamilton sembra essere andato anche oltre. Anno nuovo vita nuova per l’inglese che pare aver dato un vero e proprio taglio col passato, o meglio, con lo scorso anno. Squadra che perde si cambia. E allora dopo una stagione disastrosa, la prima con la Ferrari, si continuano a registrare cambiamenti attorno al 7 volte campione del mondo.

Cambia lo staff di Lewis. Nelle ultime ore si registrano ben due uscite. Il primo è, Marc Hynes. Secondo quanto appreso dal Daily Mail Sport, lo storico manager di Hamilton ha assunto un nuovo ruolo nel team Cadillac con sede negli Stati Uniti, che parteciperà per la prima volta al Mondiale di F1 peraltro con power unit Ferrari. Oltre a gestire la carriera di Hamilton in F1, Hynes è stato amministratore delegato di “Project 44”, la società di gestione di Hamilton, dal 2015 al 2021.

Ma non finisce qui perchè secondo Molly Hudson del Times, anche Gabriela Kwaku Yeboah, nota con il diminutivo di “Ella”, non sia più l’addetto stampa e alle pubbliche relazioni di Lewis. La decisione sarebbe stata presa consensualmente. Ella è italiana di origine ma vive a Londra. Come molte delle persone che lavorano o hanno lavorato per Hamilton nasce dalla sua fondazione, Project 44. La sua presenza è sempre stata discreta in questo suo primo e a questo punto unico anno con Lewis anche se il vezzo dei capelli colorati di rosso e le lunghe trecce non è passato inosservato nel paddock.

Angela Cullen resta al fianco di Lewis

Chi però non lascia è Angela Cullen, l’angelo biondo del pilota inglese. Figura chiave nella cerchia ristretta di Lewis, fisioterapista e preparatore atletico, ha supportato l’inglese dal 2016 al 2023, di fatti gli anni migliori in cui Hamilton ha vinto il Mondiale per 6 volte sfiorandolo una settima corona che a conti fatti sarebbe stato l’ottavo, record all time, meglio di Schumacher. Lewis l’ha rivoluto fortemente al suo fianco nella sua nuova avventura con la Ferrari, lo scorso anno.

Giallo ingegnere di pista, chi dopo Adami

Manca una settimana alla prima tornata di test in Bahrain e la Ferrari non ha ancora dato notizie su chi sarà il nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton. Sono passate quasi tre settimane da quando Maranello ha sollevato dall’incarico Riccardo Adami dopo i continui dissidi via radio, e non solo, con il pilota inglese.

Sembrava che l’annuncio del nuovo ingegnere di pista sarebbe stato imminente. Ed invece pare si sia ancora in alto mare. Dopo i vari nomi circolati, quello di Luca Diella e dopo che Byron Bozzi si è preso cura sia di Leclerc che di Hamilton a Barcellona, non si hanno più notizie del presunto arrivo di Cédric Michel-Grosjean, ex McLaren di cui si era fortemente vociferato una decina di giorni fa. E dire che servirà anche un po’ di conoscenza tra i due prima di mettersi all’opera in Australia.

Piccoli Roscoe crescono

Ma c’è anche una bella notizia che non c’entra niente con la F1 nella vita di Hamilton. Non stiamo parlando ovviamente del gossip che impazza sul possibile flirt con Kim Kardashian ma di un nuovo amico a quattro zampe al fianco del pilota inglese. A rivelarlo lo stesso Lewis che ha pubblicato alcune immagini sui social intento a scegliersi un cane che cercherà di prendere il posto del povero e compianto Roscoe nel cuore del 7 volte campione del mondo. Hamilton lo ha preso piccolissimo, cucciolo, forse più di uno.