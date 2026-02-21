Ferrari, Hamilton cancella strane idee: "Non vado da nessuna parte". Lewis rigenerato, la gag con Antonelli e Bono

Lewis Hamilton sui social si apre dopo i test in Bahrain e rinnova la sua fiducia in se stesso e nella Ferrari cancellando strane idee forse avute in passato di andare via e poi che ridere lo scherzo tra Antonelli e Bonnington

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha ritrovato il ritmo, la voglia di guidare, la convinzione nei suoi mezzi e per la prima volta, forse, la Ferrari, quella rossa che aveva così fortemente voluto un anno fa. Lewis Hamilton esce rigenerato dai test pre stagionali che sembrano aver certificato la bontà del progetto SF-26 in attesa che il week end del Gran Premio d’Australia certifichi le sensazioni e i tempi della Malesia. Intanto l’inglese ringrazia e promette un anno diverso dal 2025. Ci vorrà poco ma sarebbe già un buon inizio…

Test Bahrain: Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull chi vince?

I test pre-stagionali della F1 sono terminati e ora è il momento di fare sul serio. Il Gran Premio di Australia tra due settimane ci dirà finalmente i veri valori in campo, a pari condizione, nessuno si tirerà indietro, a Melbourne nessuno potrà bluffare. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Quanto visto in Bahrain lascia ben sperare i tifosi della Ferrari: Leclerc con la rossa è stato il più veloce, seguito da McLaren, Red Bull e Mercedes. Insomma, i quattro giganti occupano le prime quattro posizioni. I regolamenti sono cambiati, ma non l’élite della F1. Da capire però quale sarà l’ordine reale dei valori in pista. Fino a quel giorno, tra qualifica e gara, si possono fare solo congetture.

Hamilton ritrovato: “Voglio restare in Ferrari”

Oltre le interviste, le critiche, le battute, è voluto andare oltre. Almeno per ora. Non è un proclama ma una dichiarazione di intenti. Hamilton ha aperto i suoi social per mandare un messaggio nel day after l’ultimo giorno di test pre stagionali. Lo ha fatto, si spera, con la consapevolezza che qualcosa sia cambiato, coi regolamenti, con le nuove monoposto, con questa SF-26 che piaciucchia all’inglese.

“Sono rigenerato e riposato. Non me ne vado, quindi restate con me. Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro supporto non vedrete più quella mentalità. So cosa bisogna fare. Questa sarà una stagione infernale. Ho dato tutto per essere qui oggi.”

In quel “non me ne vado” c’è molto di più di un’ammissione di aver pensato di mollare, forse la Ferrari, forse la F1 dopo il disastro del 2025. Ma ora ci crede: “Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro supporto non avrò più quella mentalità. So cosa bisogna fare”

Siparietto Hamilton-Antonelli per il compleanno di Bono

Il buonumore di Hamilton lo si vede anche dal modo in cui è andato a festeggiare il suo ex ingegnere di pista Peter Bonnington che ha festeggiato il suo compleanno in Bahrain con il tradizionale scherzo ordito da Kimi Antonelli che ha preso il posto di Lewis in Mercedes.

Lo scorso anno, Antonelli aveva festeggiato il primo compleanno di Bono come suo ingegnere di pista, “splattandogli” la torta in faccia. Questa volta Kimi ha usato una potente pistola ad acqua per bagnare Bono che ha cercato di rispondere brandendo un estintore e seguendo Antonelli per il paddock. Ad un certo punto imbattendosi in Hamilton che ha assistito alla scena.

Infatti Bono si è vendicato del pilota italiano. Gli ha fatto infatti preparare una bevanda altamente speziata che gli è stata messa nella sua borraccia. Quando Kimi ha bevuto è diventato rosso e ha cominciato a sudare. Tutta la scena è stata ripresa dai videomaker della Mercedes e messa sui social con grande divertimento proprio da parte di Lewis.