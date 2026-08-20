Qui Ferrari, ambiente carico in vista del GP di Olanda con Hamilton che palleggia nel paddock e Leclerc che scorrazza in bici. Lewis carico a molla e allenatissimo promette battaglia ad Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è aria di primo giorno di scuola a Zandvoort dove la F1 è pronta a riaccendere i motori dopo il giro di boa e la sosta estiva. Di lavoro per Hamilton che dice di non essere stato mai così in forma in 20 anni di carriere. Determinato Lewis a giocarsi le sue chance contro Antonelli, al netto di 50 punti di differenza. Kimi dal canto suo rilassato, ha confermato la scelta di scontare la penalità sulla power unit nella gara di casa, a Monza, tra due settimane, gioco forza. Carico anche Leclerc che tra i tanti litiganti per il titolo spera magari di tornare nella lotta.

Ferrari ottimista in Olanda, senti Vasseur

La Ferrari porterà un’altra importante evoluzione del fondo SF-26 a Zandvoort, con focus sulla sezione anteriore e sul diffusore. Come preannunciato da AutoRacer, il pacchetto proseguirà il percorso di sviluppo iniziato a Miami e Barcellona. Un’ala posteriore ad alta deportanza da Ungheria tornerà in pista, ma senza il cascata centrale di flap nota in Ferrari come l’“albero di Natale”.

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A confermare un certo ottimismo è solito sorriso sornione di Fred Vasseur, team principal Ferrari, che ai microfono di Sky ha detto: “Pensiamo al presente, poi vedremo se saremo in lotta per il titolo. Siamo al primo anno di omologazione di queste vetture, ci aspettavamo di non essere competitivi a Spa e Silverstone e mi avete dato il premio di ‘miglior attore’. Ma ero sincero… . Qui basta vincere o perdere una gara e le cose possono cambiare, vale per noi come per gli avversari. Di sicuro saremo in lotta fino a fine stagione, per ora tutto ha funzionato e speriamo continui così”.

Hamilton: “Dammi la palla” e gioca a calcio nel paddock

L’immagine dell’ottimismo Ferrari è forse data dall’atteggiamento di Hamilton completamente diverso da un anno fa. Una palla lanciata dal paddock, Lewis la prende, scherza coi meccanici che ci stavano giocando sotto, poi la rilancia ma non si ferma qui, scende dal motorhome e stavolta e lui a chiedere che gli venga lanciato il pallone, ed è qui che l’inglese si rende protagonista di un bello stop al volo e controllo. Hamilton c’è, anche in campo non solo in pista.

Lewis in forma come non mai

Le parole sono importanti, anche se lo saranno di più i tempi sul giro a partire da venerdì. Ma Hamilton non ha tralasciato nulla al caso allenandosi forte anche durante la sosta: «Questa è stata la pausa estiva più diversa che abbia mai avuto in tutte le mie stagioni di campionato»

«Le pause estive precedenti prevedevano una settimana o due libere “con un po’ di festeggiamenti e roba del genere”, ha detto, “Ho approfittato di questa per fare davvero un salto di qualità. Quindi mi sono allenato per tre settimane. Torno indietro nel mio stato di forma migliore rispetto a qualsiasi altro ritorno estivo nei 20 anni o giù di lì che sono qui.»

E sulla lotta per il Mondiale, il pilota inglese della Ferrari promette battaglia: “Non so se sarà completamente diversa la seconda parte di stagione, ma ci proverò per cercare di renderla migliore della prima metà. Voglio dire, conosciamo la macchina molto meglio. Abbiamo Abbiamo decisamente un sacco di informazioni. Abbiamo analizzato tutto ovunque siamo stati, e contiamo di eseguire meglio e penso che possiamo estrarre di più

dalla macchina”.

Leclerc sceglie la bici: “Mi concentro su di me”

Niente calcio ma ciclismo. Leclerc sfila nel paddock a bordo di una bici e appare concentrato sul week end olandese che lo scorso anno fu vanificato da Antonelli dopo un grandissimo sorpasso su Russell, forse il più della scorsa stagione. Charles non si pone limiti: “Mi sto concentrando solo su me stesso. so com’è il nostro pacchetto e sono ottimista per il futuro. Sicuramente Mercedes, McLaren e Red Bull sono tutte squadre estremamente valide e dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare a lavorare duramente come possiamo.”