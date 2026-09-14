Solita delusione e solite riflessioni post gara per una Ferrari che non riesce più a vincere ma nemmeno ad andare sul podio, per di più Hamilton e Leclerc andranno in penalità nelle prossime gare

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Mai una gioia per questa Ferrari. Da Monza a Madrid, due circuiti all’opposto ma lo stesso risultato o quasi. Ferrari dietro a Mercedes, Red Bull e McLaren. L’amara verità di un Cavallino Rampante che trotta solo a momenti ma autore solo di qualche galoppata. Altro che titolo, altro che lotta al mondiale con Antonelli. Il risveglio dopo l’estate è amarissimo. E se il presente non sorride, il futuro rischia di diventare peggiore visto che appare scontato che sia Hamilton che Leclerc sconteranno prima o poi una penalità per la power unit come Kimi a Monza.

Madrid come Monza: Ferrari ritirata e giù dal podio

Cambiando le proprietà delle piste il risultato non cambia. Se a Monza è mancata la velocità in rettilineo, a Madrid cosa è mancato alla Ferrari? Chi può dirlo, è mancato qualcosa, in qualifica come in gara. Sulla carta il Madring (pessimo circuito per correrci con le F1, manco fosse Montecarlo senza la storia e il glamour di Montecarlo) doveva essere una pista favorevole alle rosse.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ed invece si è visto il solito refrain di quest’anno. Ferrari bene ma non benissimo, quella mancanza cronica di uno, due decimi, facciamo tre che non consente quasi mai di sognare o quanto meno di lottare per la vittoria. Se poi ci si mette un ritiro di mezzo, vedi Leclerc a muro alla Parobolica a Monza ed Hamilton tradito dal pedale del freno a Madrid, allora il bicchiere è davvero più che mezzo vuoto.

La Ferrari si è scottata in estate nonostante gli aggiornamenti

Il 14 giugno Hamilton vinceva a Barcellona, tre settimane dopo, Leclerc bissava il successo Ferrari a Silverstone. Anche se in situazioni favorevoli con qualche problema per le Mercedes ed Antonelli in particolare, i due successi di inizio estate sembravano prefigurare una seconda parte di stagione all’attacco.

Da Maranello sono arrivati in successione ADUO 1 in Austria e ADUO 2 a Monza, in mezzo vari aggiornamenti, in particolare al fondo, il perfezionamento dell’ala Macarena. Roba che sommando decimi e qua e là Hamilton e Leclerc avrebbero dovuto vincere a mani basse tutte le gare

Ed invece non è stato così. Anzi. La Ferrari non ha più vinto nemmeno una gara. Ma nemmeno ci è andata vicino, nemmeno ieri quando Leclerc si è fatto una cinquantina di giri in testa ma si è trattato di un primato frutto delle circostanze e di una strategia attendista che purtroppo non è stata premiata dalla fortuna.

Anche nelle altre gare la Ferrari ha raccolto poco. L’ultimo podio è di Leclerc in Belgio, Hamilton non ci sale da Silverstone. Lewis aveva 50 punti da Antonelli dopo la gara di casa, ora ne ha più del doppio e sente il fiato sul collo di Norris in classifica piloti.

Ferrari verso una doppia penalità

La F1 dopo il back to back Monza-Madrid si prende una piccola pausa per tornare tra due settimane a Baku. Pista veloce, per la rossa c’è il rischio di fare la fine di Monza specie nel lunghissimo rettilineo azero. E mentre a Maranello indagano sul problema che ha “frenato”, è proprio il caso di dirlo, Hamilton, un’altra nube, anzi due anche se messe in conto, offuscano il futuro dei ferraristi.

Come confermato da Vasseur, nelle prossime gare, i due piloti Ferrari, dovranno scontare necessariamente la penalità per il cambio dei componenti della power unit, come successo ad Antonelli a Monza e come succederà anche a Russell. L’idea, tra Baku e Austin, è di introdurre sulle due monoposto di Lewis e Charles un ulteriore motore ADUO 2. Come riportato da Autoracer, l’obiettivo sarebbe avere per entrambi una specifica aggiornata di riserva da utilizzare nella parte conclusiva del campionato.