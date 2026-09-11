A Madrid, prove tecniche di disgelo tra Hamilton e Leclerc dopo le polemiche post Monza: i due piloti hanno giocato insieme a padel e poi visitato il Santiago Bernabeu ma il clima resta resto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Prove tecniche di disgelo tra Hamilton e Leclerc. I due piloti della Ferrari prima di allacciarsi il casco e salire sulle rispettive monoposto sono stati impegnati in diversi eventi promozionali di contorno al week end della F1 che inaugura il Madring per il Gp di Spagna. Momenti magari utili a Lewis e Charles per appianare gli attriti post Monza.

Clima teso in Ferrari: Vasseur tra Hamilton e Leclerc

Non è stata una settimana facile in casa Ferrari. La delusione post Monza è stata tanta. Col motore ADUO-2 il Cavallino Rampante pensava di essere più competitivo contro le power unit Mercedes che però hanno fatto la voce grossa, a cominciare da quel fenomeno che è Kimi Antonelli. Per di più nella gara di casa, Hamilton e Leclerc si sono ingarellati eccessivamente scoperchiando un vaso di Pandora notevole sugli ordini di scuderia e regole di ingaggio che come sottolineato da Lewis non ci sono.

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Situazione che resta in divenire. A Madrid sia i piloti che il team principal, Vasseur, hanno parlato confermando lo status quo che non prevede nessun ordine di scuderia sulla carta e nessun primo e secondo pilota con grande disappunto di Hamilton che pensava essendo davanti in classifica si esserselo guadagnato sulla pista.

Lewis e Charles sorridenti dal padel al Bernabeu

Cosa c’è di meglio allora che provare a stemperare le tensioni tra i due piloti Ferrari facendoli fare squadra, in tutti i sensi. Hamilton e Leclerc così sono stati “costretti” a stare insieme, divertirsi e giocare insieme partecipando ad alcuni eventi a margine del Gp di Spagna.

Dapprima si sono messi alla prova giocando a padel direttamente nelle vicinanze del circuito del Madring. Lewis e Charles hanno fatto qualche scambio contro una coppia professionistica spagnola. In serata poi hanno calcato il campo del mitico Santiago Bernabeu, la casa del Real Madrid dove hanno potuto fare palleggi e quant’altro. Basterà per andare di nuovo d’amore e d’accordo?