Ferrari, Hamilton ritrova il sorriso a Milano e scherza ancora sul cibo italiano: Non ingrassate. Leclerc assediato

Bagno di folla per i piloti della Ferrari al Palazzo Reale a Milano in vista del Gp d'Italia. Hamilton ritrova il sorriso e scherza, Leclerc assediato in albergo spera nel tris a Monza

Il più classico dei bagni di folla. Questo ha regalato l’evento di Palazzo Reale a Milano dove i piloti della Ferrari, Hamilton e Leclerc sono stati accolti da un mare di tifosi. Nonostante il momento non facile con le rosse reduci da un doppio ritiro in Olanda dentro una stagione molto deludente rispetto alle aspettative, i ferraristi non perdono la passione per il Cavallino Rampante. E se Charles oramai è abituato all’atmosfera pre-Monza, il calore del tifo ha sciolto in particolare Lewis che si è lasciato andare a risate e battute con un “Forza Ferrari” gridato in italiano che ha mandato in visibilio il pubblico.

La festa Ferrari a Palazzo Reale

Due ali di folla, anche di più. Questa la cornice riservata da Palazzo Reale a Milano per la festa della Ferrari alla vigilia dell’inizio del week end del Gran Premio d’Italia a Monza. Il momento più atteso, ovviamente, è stato l’arrivo dei piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc acclamati come due rock star.

“E’ bellissimo e sono felicissimo di essere qui – le parole di Charles Leclerc uno che dovrebbe essere abituato al calore del tifo Ferrari ma forse non ci si abitua mai a tale manifestazioni di amore – è sempre un’emozione unica. Il tifo che c’è per Ferrari è unico e mi rende orgoglioso. Proveremo a vincere come l’anno scorso. Difficile ma non impossibile”.

“Bellissimo essere qui, in un posto meraviglioso. Essere un pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre” ha detto un estasiato Lewis Hamilton atteso al riscatto a Monza.

Hamilton tra un “Forza Ferrari” e la battuta sul cibo

Per una sera messi da parte le difficoltà a guidare la SF-25, la realtà di una stagione deludente, l’errore di Zandvoort e anche la penalizzazione presa che si rifletterà su Monza. Hamilton si è lasciato andare, perdendo il suo aplomb britannico. E come già fatto nel recente passato tra una domanda e l’altra, quando si parla di cibo italiano, arriva la battuta che fa ridere tutti: “Avete l’insalata, il primo piatto, il secondo piatto… il dessert… non so come fate! E tutti sono in forma. Se fossimo in Inghilterra o in America, tutti peserebbero 136 kg!”.

Poi Hamilton ha chiesto ai tifosi di stare vicini a lui e a tutta la squadra: “È incredibile! Grazie mille ragazzi per essere qui. Abbiamo bisogno di tutta questa energia per affrontare il weekend, quindi incrociate le dita. Grazie mille per continuare a seguirci in questo viaggio. Vi vogliamo bene e Forza Ferrari!” con quel “Forza Ferrari” prima suggerito da Camicioli, che ha presentato la serata insieme a Vicky Piria (reduce da uno spiacevole furto) e Mara Sangiorgio, ma poi ribadito in rigoroso italiano da Lewis.

Leclerc assediato in hotel dai tifosi

L’immagine della passione Ferrari è non solo a Palazzo Reale a Milano. Basta guardare le immagini pubblicate in rete di un Leclerc atteso, assediato e abbracciato sotto il suo albergo. E che disponibilissimo decide di premiare quell’attesa, quella pazienza dei suoi fan uscendo fuori al cancello, ancora una volta per firmare autografi e scattare selfie.

“E’ dal 2019 che ho il privilegio di essere un pilota Ferrari, siete i migliori. In francese come in italiano, si dice che non c’è due senza tre e mi auguro di ottenere un’altra vittoria a Monza. E con voi tifosi sarà una cosa bellissima” le parole di Charles. Speriamo sia così.