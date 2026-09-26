Ennesimo risultato deludente della Ferrari, nemmeno a Baku arriva un podio: dalle conversazioni radio di Hamilton e Leclerc si capisce la mancanza assoluta di velocità della power unit di Maranello

Un quarto e un sesto posto. La Ferrari lascia Baku senza infamia e senza lode dopo un’altra gara finita giù dal podio. E sono 5. Hamilton e Leclerc sono sembrati impotenti contro le velocità delle Mercedes e delle Red Bull. Un malessere che i piloti hanno dimostrato per tutta la corsa nei rispettivi team radio, soprattutto Lewis si è lamentato continuamente per la mancanza di potenza ma non solo.

Hamilton team radio: “Non avevo grip, velocità, avantreno”

Partito sesto, arrivato al traguardo sesto. Nel mezzo due sorpassi, anche due sverniciate subite da Verstappen all’inizio gara e poi da Antonelli dopo la seconda ripartenza. Il solo sorpasso su un Norris in grosse difficoltà non può bastare per consolare un Hamilton che per tutta la durata della gara si è lamentato con Carlo Santi delle lacune della SF-26. Ed il team radio non si discosta molto dal ritornello durante la corsa.

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Hamilton su Antonelli: «Questo ragazzo ha un sacco di potenza dietro di me.»

[Kimi passa Lewis]

Hamilton: «Non posso competere con quella potenza…»

[GARA FINITA]

Santi: «Abbiamo finito al P6. Russell ha vinto la gara, Max secondo, Hadjar terzo, Charles quarto, Antonelli quinto.»

Hamilton: «Dobbiamo capire perché oggi siamo stati così lenti. Non avevo grip, niente avantreno…. Comunque…. Ma grazie per aver continuato a provarci ragazzi. Non è stato un grande weekend nel complesso.»

Santi: «Ricevuto Lewis, grazie.»

Team radio Leclerc: “Ne parliamo dopo”

Non è andata poi così meglio a Leclerc. Il monegasco è arrivato quarto ma partiva 2° e per un attimo ha temuto di finire anche alle spalle di Hamilton quando alla ripartenza Lewis lo ha attaccato all’esterno di curva 1. Alla fine però Charles ha dimostrato di essere più veloce su questa pista del suo compagno di squadra ma ciò non è bastato per arrivare almeno a podio. Le sue parole in radio con Bryan Bozzi non si discostano molto da quelle dell’inglese sulla mancanza di velocità della SF-26