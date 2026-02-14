Ferrari sei forte, Hamilton tirato a lucido e Leclerc impressiona Andrea Stella: test Bahrain tra bluff e realtà

La Ferrari si scopre forte, fortissima dopo i primi test in Bahrain, addirittura favorita per qualcuno, Andrea Stella della McLaren si dice impressionato dal ritmo della SF-26- Sarà vana gloria?

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La prima settimana dei test in Bahrain va in archivio con tutte le sue certezze, le paure, le critiche e quant’altro sollevato dai piloti e non solo. La F1 si ridà appuntamento alla prossima settimana per un’altra tre giorni di prove, l’ultima prima di andare in pista alle idi di Marzo in Australia dove si farà finalmente sul serie. Al Sakhir il circus sembra aver scoperto la bontà della Ferrari SF-26 che è stata veloce e consistente al pari della tanto biasimata Mercedes. Ne sono sempre più convinti all’interno del circus, addetti ai lavori e giornalisti. Ma nel clan di Maranello, da Hamilton a Leclerc passando per Vasseur, si continua a lavorare a testa bassa.

La Ferrari è un aereo: parola di Ted Kravitz

Sorrisi, volti distesi e la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro. La Ferrari ha chiuso la prima tornata dei test in Bahrain con altri buoni, ottimi dati sulla SF-26. Al di là delle critiche alle nuove monoposto che ha visto protagonisti i campionissimi Hamilton e Verstappen, sollevando nuovi dubbi sulla gestione in curva soprattutto di queste power unit, resta l’ottimismo nel clan di Maranello su quanto fatto.

Della bontà della rossa ne è convinto anche Ted Kravitz, opinionista di Sky F1 che dati alla mano ha analizzato come Lewis Hamilton abbia completato la simulazione di gara più veloce dei test in Bahrain. Al netto di condizioni relative, come pista più gommata o temperatura dell’aria e dell’asfalto tra mattina e pomeriggio, Kravitz ha sottolineato addirittura come la Ferrari possa essere considerata una “nuova” favorita.

“Secondo le prime indicazioni dal punto di vista della competitività, credo che pongano sicuramente Ferrari e Mercedes in cima alla lista, in termini di quelle che sembrano pronte, in particolare dal punto di vista delle prestazioni.”

La SF-26 forte sul passo gara

Come i giudizi possano cambiare di giorno in giorno arriva la battuta di Steve Nielsen di Alpine: “Se me l’avessi chiesto dopo Barcellona, ​​avrei detto che la Mercedes è la migliore in assoluto, se me l’avessi chiesto mercoledì, avrei detto la Red Bull, se me l’avessi chiesto giovedì, avrei detto la Ferrari”. Si fa però serio nel suo giudizio finale: “È nelle corse più lunghe che impari e la Ferrari sembrava impressionante.”

McLaren, Stella impressionato dalla Ferrari

In effetti, il capo della McLaren, Andrea Stella, ha indicato Ferrari e Mercedes come i team più veloci dopo aver esaminato le simulazioni di gara: “È difficile parlare in modo definitivo quando si tratta di test, ma il passo della Ferrari, soprattutto quello di Leclerc, nei long run è davvero impressionante. Sono sicuro che questi grandi nomi rimarranno al vertice in questa nuova era”.

La Ferrari continua a portare novità

Come riportato da Motor Paddock 365, il motore Ferrari considerando la scuderia di Maranello, la Haas e Cadillac, ha completato 1106 giri al termine della tre giorni di test in Bahrain. Secondo solo a quello Mercedes che ne ha fatti 1410 giri ma considerando che fornisce 4 team, oltre Mercedes anche Alpine, McLaren e Williams. La Ferrari è quella che ha percorso la distanza maggiore nei sei giorni di test, registrando 4.328 km, quasi l’equivalente di 15 gare.

Ma non solo, Lawrence Barretto giornalista del sito ufficiale della F1 ha parlato delle innumerevoli novità portate al Sakhir: “Mi è stato detto che la Ferrari ha montato alcune nuove parti sulla vettura all’inizio di questa settimana, come parte del programma di aggiornamento pianificato per migliorare la vettura con specifiche di lancio, svelata a Barcellona. L’obiettivo è di introdurre altre nuove parti anche la prossima settimana, per il secondo e ultimo test pre-stagionale”.