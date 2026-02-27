Hamilton, la Ferrari ti fa bello: aumenta il partito pro Lewis ma Schumacher lancia la profezia su Antonelli

Ultimo fine settimana senza Formula 1. Da venerdì prossimo si fa sul serio. Inizia il campionato del mondo in Australia. E sarà davvero tutto da scoprire coi valori in campo, le gomme in pista, le monoposto ai box. Insomma c’è grande curiosità mai come quest’anno dove tutto è stato azzerato, La Ferrari ci crede e ci spera dopo un buon inverno che ha rivitalizzato Lewis Hamilton. Sono in tanti a vederlo tra i protagonisti. Ma Ralf Schumacher è ancora convinto che sarà la Mercedes, come indicata da molti, la macchina da battere e indica in Kimi Antonelli il futuro campione del mondo.
- Hamilton ritrovato, i motivi per essere ottimisti
- Lewis davanti, l'ammissione di Anthony Davidson
- Ralf Schumacher come Terruzzi: perchè Antonelli può vincere il Mondiale
Hamilton ritrovato, i motivi per essere ottimisti
Lewis è uscito rigenerato dai test pre stagionali che sembrano aver certificato la bontà del progetto SF-26 in attesa che il prossimo week end del Gran Premio d’Australia certifichi le sensazioni e i tempi del Bahrain. Hamilton ha ritrovato il ritmo, la voglia di guidare, la convinzione nei suoi mezzi e per la prima volta, forse, la Ferrari, quella rossa che aveva così fortemente voluto un anno prima.
E che l’aveva deluso così come lui aveva deluso il mondo del Cavallino Rampante con un atteggiamento un po’ remissivo specie nel finale di stagione e soprattutto nel confronto con Leclerc. Ci vorrà poco per fare meglio del 2025 ma sarebbe già un buon inizio. Il 7 volte campione del mondo si è già caricato sui social e ha caricato i ferraristi che sperano davvero che possa essere quel trascinatore che avevano sognato. Del resto queste auto, perso l’effetto suolo che tanto ha poco gradito l’inglese, potrebbero essere manna dal cielo per il suo manico e il suo piede.
Lewis davanti, l’ammissione di Anthony Davidson
L’ex pilota di F1, Anthony Davidson ritiene che il reset del 2026 potrebbe finalmente consegnare a Lewis Hamilton la vettura che desidera dal 2021. “Sono sicuro che vincerà qualche gara quest’anno – ha detto a Racingnews365.com – L’anno scorso, non ha avuto successo, a parte quel weekend di sprint a Shanghai. Sappiamo che il talento c’è ancora. Deve solo in qualche modo essere liberato, attraverso la squadra, la macchina e la situazione”.
“Per me è una delle cose più interessanti di quest’anno: vedere come se la caverà – ha rimarcato l’ex Minardi, Bar e SuperAguri – le monoposto di quest’anno hanno più movimento all’interno della piattaforma della vettura, e lui è piuttosto bravo a leggerlo. Spero che lui possa mostrare quel lato di sé che tutti sappiamo che ha. È uno di quei piloti a cui piace che la macchina si muova sotto di lui e che abbia un po’ più di cedevolezza”.
Ralf Schumacher come Terruzzi: perchè Antonelli può vincere il Mondiale
Mercedes macchina più forte. Lo pensano ancora in molti. Anche se la scuderia di Brackley nei test ha macinato tanti km ma senza strafare. Per qualcuno è tutto fumo e niente arrosto, per tanti ha semplicemente bluffato e a Melbourne metterà tutti dietro e di parecchio. In attesa di avere conferme o smentite in pista ci si affanna a fare previsioni e pronostici.
Così come ha fatto Ralf Schumacher. Nel podcast Backstage Boxengasse, il fratello del grande Michael, si è sbilanciato, andando oltre la frase “la Mercedes è la macchina migliore della griglia”. Infatti l’ex Williams ha indicato il suo personalissimo prossimo campione del mondo: “La Mercedes ha oggi due grandi piloti… sono loro ad avere le migliori possibilità perché la macchina è stata veloce fin da subito. Stessa cosa potrei dirla per Leclerc e la Ferrari e poi c’è sempre Verstappen ma la mia sensazione è che Antonelli vincerà il Mondiale”.
Del resto anche uno dei massimo giornalisti di F1, Giorgio Terruzzi nei suoi personalissimi pronostici, tra il serio e il faceto, fatti durante il suo podcast “Terruzzi Racconta” aveva indicato in Antonelli la sua personale scommessa per il 2026. E visto che Antonelli si è da poco lasciato con la sua fidanzata Eliska Babickova speriamo davvero che posso mutuarsi il detto: “Sfortunato in amore, fortunato… in F1”