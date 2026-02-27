Hamilton, la Ferrari ti fa bello: aumenta il partito pro Lewis ma Schumacher lancia la profezia su Antonelli

In vista dell'inizio del Mondiale, la nuova aura di Lewis Hamilton con la Ferrari SF-26 convince sempre di più anche se Ralf Schumacher indica in Antonelli il nuovo futuro campione del mondo

Ultimo fine settimana senza Formula 1. Da venerdì prossimo si fa sul serio. Inizia il campionato del mondo in Australia. E sarà davvero tutto da scoprire coi valori in campo, le gomme in pista, le monoposto ai box. Insomma c’è grande curiosità mai come quest’anno dove tutto è stato azzerato, La Ferrari ci crede e ci spera dopo un buon inverno che ha rivitalizzato Lewis Hamilton. Sono in tanti a vederlo tra i protagonisti. Ma Ralf Schumacher è ancora convinto che sarà la Mercedes, come indicata da molti, la macchina da battere e indica in Kimi Antonelli il futuro campione del mondo.

Hamilton ritrovato, i motivi per essere ottimisti

Lewis è uscito rigenerato dai test pre stagionali che sembrano aver certificato la bontà del progetto SF-26 in attesa che il prossimo week end del Gran Premio d’Australia certifichi le sensazioni e i tempi del Bahrain. Hamilton ha ritrovato il ritmo, la voglia di guidare, la convinzione nei suoi mezzi e per la prima volta, forse, la Ferrari, quella rossa che aveva così fortemente voluto un anno prima.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E che l’aveva deluso così come lui aveva deluso il mondo del Cavallino Rampante con un atteggiamento un po’ remissivo specie nel finale di stagione e soprattutto nel confronto con Leclerc. Ci vorrà poco per fare meglio del 2025 ma sarebbe già un buon inizio. Il 7 volte campione del mondo si è già caricato sui social e ha caricato i ferraristi che sperano davvero che possa essere quel trascinatore che avevano sognato. Del resto queste auto, perso l’effetto suolo che tanto ha poco gradito l’inglese, potrebbero essere manna dal cielo per il suo manico e il suo piede.

Lewis davanti, l’ammissione di Anthony Davidson