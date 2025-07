Hamilton, come è nata la rimonta a Spa: mistero sul nuovo ingegnere, Lewis social tra calcio e stories criptica

Le ragioni e le origini della rimonta di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio, la presenza di un nuovo ingegnere delle prestazioni scuola Mercedes e poi i post social: complimenti per l'Inghilterra femminile e una storia "strana" su Instagram

Solo i campioni sanno cambiare l’epilogo di quello che fino a poche ore prima era stato un week end da incubo. Hamilton appartiene sicuramente alla categoria. E non a caso il 7 volte iridato ha rivoltato come un pedalino il fine settimane del Gran Premio del Belgio riuscendo in 15 giri a risalire dalla partenza in pit lane, in 18° posizione, al 7° posto. Una vera e propria masterclass che ha una sua origine e un merito nella perseveranza.

L’inglese della Ferrari si è così riabilitato ed è stato molto attivo nel post gare sui social. Non solo un post sulla sua corsa di Spa ma anche i complimenti per le ragazze dell’Inghilterra femminile che hanno vinto gli europei di calcio e poi una storia su Instagram molto criptica con un cerino e una data. Che sarà mai?

Hamilton, le origini della rimonta: l’assetto da bagnato

18° nella Sprint Qualify, 15° nella gara Sprint e 16° nelle qualifiche. Un Hamilton da sprofondo rosso quello che si è visto venerdì e sabato a Spa. Con l’aggravante di due eliminazioni in Q1 dipese da due suoi errori che hanno scatenato le critiche. Lewis ha saputo ribaltare nella notte una situazione che sembrava disperata. Complice anche il meteo che gli ha dato una mano. L’inglese ha trovato in quella situazione al limite le risorse per rialzarsi.

La scelta di cambiare power unit, di rompere il parco chiuso, di mettere mani all’assetto proprio in previsione della pioggia sono state una necessità più che un azzardo visto che non c’era molto da perdere. Hamilton sarebbe dovuto partire dalla pit lane cosa che poi non è realmente avvenuta vista la decisione della direzione corsa di iniziare la gara con la “rolling start” dietro la Safety Car.

La sequenza di sorpassi di Lewis

Partito 18° con alle spalle solo Antonelli e Alonso, Lewis è stato straordinario nei primissimi giri sul bagnato mangiando letteralmente gli avversari davanti a se compiendo una serie di sorpassi a ripetizione, 4 in un solo giro: Sainz, Stroll, Colapinto e Hulkenberg; al nono giro ha superato Gasly, tredicesimo, a Stavelot, un luogo non convenzionale per i sorpassi in nessuna categoria.

All’11° giro è stato il primo a fermarsi ai box per montare le gomme slick. Così facendo si è ritrovato 8° quando si sono fermati gli altri e passando Lawson, è salito al 7° posto. Il rapido asciugarsi della pista unita alla scelta dell’assetto con molto carico gli hanno impedito anche solo di attaccare la Williams di Albon, da qui le lamentele sulla scelta della direzione corsa di ritardare forse troppo l’inizio della gara.

Ferrari: il mistero sul nuovo ingegnere delle prestazioni

Alla base della rimonta di Hamilton c’è anche un nuovo assetto tra gli ingegneri che lo seguono in pista. Sebbene la Ferrari abbia rifiutato di fornire dettagli sull’identità del nuovo ingegnere delle prestazioni, si è capito che è stato promosso da un altro ruolo all’interno del team di Maranello, poiché Hamilton ha lasciato intendere che si tratti di qualcuno con cui ha lavorato nel suo “team precedente”, presumibilmente riferendosi alla Mercedes.

Parlando del cambiamento dopo il GP del Belgio, Hamilton ha affermato che sia lui sia il nuovo ingegnere delle prestazioni hanno dovuto affrontare un periodo di apprendimento molto ripido: “Non è facile cambiare ingegnere a metà stagione, ma è qualcuno che conosco da anni e che in realtà era con me nella mia precedente squadra, anche se non in quella posizione. Quindi ci stiamo abituando l’uno all’altro e dobbiamo imparare molto, molto velocemente. Penso che le modifiche apportate ci abbiano davvero colti di sorpresa entrambi, ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro stanotte e insieme diventeremo sempre più forti”.

Hamilton esulta per l’Inghilterra femminile, poi la stories “strana”

Nelle ore successive al Gran Premio del Belgio Hamilton è stato molto attivo sui social. Dapprima ha postato il suo pensiero sulla gara di Spa ribadendo a grandi linee quello che già aveva detto nelle interviste tra scuse per gli errori e soddisfazioni per la rimonta: “Ci siamo trovati di fronte a momenti difficili, quindi finire in alto mi dà una vera fiducia verso Budapest. Grazie infinite a tutti i presenti in pista per l’enorme impegno, e alla squadra di nuovo a Maranello per il loro continuo duro lavoro. Questo aggiornamento è un passo avanti davvero positivo e sono entusiasta di esplorarlo di più la prossima settimana. Ora è tempo di fare slancio da qui”.

Poi Hamilton nelle sue stories ha esultato al pari di tanti inglesi per la vittoria dell’Inghilterra degli Europei femminili di calcio dopo la lotteria dei rigori contro la Germania: “Andiamo leonesse! Che finale ci avete regalato dopo una grande cavalcata” ha scritto Lewis. Ma c’è spazio anche per una strana stories, criptica. Un breve filmato con un cerino che si spegne e la data 08-08, cioè 8 agosto impressa sulla scatola dei fiammiferi. Forse un annuncio, una trovata pubblicitaria? Lo scopriremo solo vivendo… direbbe Battisti.