Un ex ingegnere della Ferrari, Rob Smedley ha paragonato Hamilton a Michael Schumacher come impatto sulla squadra mentre in tanti si stanno ricredendo. Leclerc intanto rischia grosso e spera nel talismano Red Bull Ring

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tempo di riaccendere i motori in F1. Ancora poche ore e poi si aprirà la nuova tappa del Mondiale in Austria. La Ferrari ci arriva sulle ali dell’entusiasmo del primo successo stagionale firmato da Hamilton. L’inglese sta facendo ricredere gli scettici e chi l’aveva data come pensionato d’oro a Maranello, vedi Rosberg o Ralf Schumacher. Il paragone con quello che fece invece Michael in rosso stuzzica sempre i ferraristi mentre chi spera di rilanciarsi al Red Bull Ring, un po’ il suo talismano è Charles Leclerc.

Ferrari tutti pazzi di Hamilton, Smedley: “Come Schumacher”

Da Barcellona a Barcellona 30 anni dopo. Lo hanno ricordato tutti in questi giorni, la prima vittoria di Hamilton con la Ferrari è arrivata sulla pista dove 30 anni prima Michael Schumacher aveva firmato il suo primo successo con la rossa. Il paragone regge seppur su epoche ed età diverse. Visto che Schumi arrivò a Maranello nel fior fior degli anni e non a 40 come Lewis.

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Resta però l’aura del grande campione che ha plasmato il team dopo un lavoro non facile e privo di risultati lo scorso anno. Ne è convinto anche l’ex ingegnere della Ferrari Rob Smedley rimasto in contatto con i suoi ex colleghi a Maranello: “Lo adorano, lui davvero potrebbe scrivere una storia come quella di Michael. Se Lewis riuscirà a prendere il controllo della macchina, a risollevare le sorti della squadra, a iniziare a vincere gare e a guidarla verso i campionati del mondo, tutti lo adoreranno.”

Le “scuse” di Rosberg e Ralf Schumacher a Lewis

Un po’ come Messi prima di questo mondiale fantascientifico, un po’ come Cristiano Ronaldo prima della doppietta con l’Uzbekistan, anche Hamilton è passato nell’ultimo anno nelle forche caudine delle critiche feroci legate alla sua età e al rendimento. Dopo Barcellona e gli ultimi risultati che parlano di tre podi consecutivi, in molti si stanno ricredendo. Tra i più critici Nico Rosberg e Ralf Schumacher.

L’ex compagno di tante battaglie in Mercedes è stato il primo a intervistare per la tv della F1 l’amico-rivale Lewis dopo il successo di Barcellona: “È fantastico che sia riuscito a ribaltare la situazione, perché l’anno scorso le cose sembravano davvero disperate – ha detto Rosberg a Sky Deutschland – È un evento storico. È il più grande di tutti i tempi.”

Anche il fratello di Michael si è dovuto rimangiare gran parte dei discorsi legati al pensionamento dell’inglese: “È impressionante quello che sta facendo Lewis Hamilton in questo momento. Si è trovato benissimo con la macchina fin da subito e ora sta ricominciando a essere il leader del team. Charles Leclerc ora deve ovviamente stare più attento. La situazione lo sta condizionando”.

Leclerc e il talismano Austria per ritrovare la retta via

Lo ha lasciato intendere Ralf, se Lewis sta vivendo una nuova giovinezza, dopo Barcellona, il morale di Leclerc è ai minimi storici. Dopo il monito di Jacques Villeneuve, Charles ha bisogno di rilanciarsi per riprendersi la Ferrari o comunque restare in linea di galleggiamento con il compagno di scuderia.

Ne è convinto un altro ex pilota di F1, Martin Brundle, oggi opinionista di Sky Sport UK: “Ha attraversato un periodo difficile ultimamente e ha bisogno di una prestazione molto forte nelle prossime gare in Austria e a Silverstone per rilanciarsi, perché Hamilton sembra ormai il leader indiscusso del team.”

Per Charles, in odore di paternità dagli ultimi rumors di gossip intorno alla moglie Alexandra, arriva una pista talismano, dove nelle ultime 7 gare ha portato a casa 5 podi compresa una vittoria nel 2022, finora il suo miglior anno alla Ferrari in cui dopo un avvio di stagione spettacolare sembrava potersi giocare il mondiale con Verstappen cosa che purtroppo non avvenne causa un’estate di cattivo sviluppo della rossa di Maranello.