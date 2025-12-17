Ferrari, l’ultima stoccata a Hamilton è di Barrichello: “Quelle cose non si dicono”. Antonelli prende le distanze da Maranello

La stagione deludente del fuoriclasse inglese finisce ancora una volta sotto il microscopio, l’ex Ferrari Barrichello prima lo giustifica poi lo bacchetta: “E’ sotto una pressione immensa”

Un 2025 da archiviare e forse non pensarci più. La stagione della Formula 1 si è chiusa solo da pochi giorni e gli sguardi sono già puntati alla prossima. E ovviamente sotto osservazione c’è come sempre la Ferrari con Charles Leclerc e ancora di più Lewis Hamilton, che non vedono l’ora di mettersi alle spalle un anno molto difficile. Ma i problemi da risolvere, e non solo quelli tecnici, sembrano essere tanti.

La bordata di Barrichello

E’ il momento delle riflessioni per Lewis Hamilton. Il 2025 è stata senza dubbio la peggior stagione della sua carriera in Formula 1. Il campione inglese si aspettava un’annata molto diversa al debutto con la Ferrari e nel corso della stagione sono stati tanti i momenti di frustrazione per il comportamento della sua vettura. Alcuni di questi momenti sono diventati anche di dominio pubblico grazie ai team radio che vengono resi disponibili anche per i tifosi. Ed è proprio su questo aspetto che arriva l’ultima critica nei confronti di Lewis e a farla è un ex ferrarista come Rubens Barrichello che nel podcast Flow non usa mezze misure: “Continuo a considerarlo un campione eccezionale, ma non ho parlato con lui personalmente e quindi non so dire cosa sia andato storto. Quello che posso dire è che è sotto una pressione immensa, con tutti gli occhi puntati addosso. Ma certe frasi nel team radio non si dicono, anche perché sai che poi diventeranno di dominio pubblico”.

Il regalo ai dipendenti Ferrari

Le critiche, anche quelle sul comportamento, sono arrivate. Ma nonostante una stagione che può essere definita da incubo per Lewis Hamilton, il campione britannico ha dimostrato di essere un numero 1 anche fuori dalla pista. Il 40enne di Stevenage nel corso della sua visita a Maranello ha deciso di portare un regalo a tutti i dipendenti della Gestione Sportiva: un cofanetto della Fortnum&Mason contenente thé e biscotti, oltre che un bigliettino e una foto autografata personalmente per i 1000 addetti della scuderia italiana.

Kimi Antonelli: “Ferrari? In futuro vedremo”

Kimi Antonelli è stato uno dei grandi protagonisti della stagione 2025 della Formula 1. Il rookie italiano dopo un ottimo avvio, ha vissuto anche dei momenti molto complicati ma ha saputo reagire anche alle critiche ricevute. Nel corso della serata “Caschi d’Oro” organizzata da Autosprint ha parlato della sua stagione e anche di un possibile futuro in Ferrari: “Si poteva fare meglio ma posso dirmi soddisfatto del mio 2025. Uscire dal momento negativo mi ha dato un grande aiuto dal punto di vista mentale. Sono molto fiducioso per la prossima stagione, ho visto l’evoluzione della vettura nella galleria del vento e ho visto anche come sarà la power unit. Ma il giudizio definitivo sarà quello delle qualifiche di Melbourne in cui capiremo anche dove sono gli altri. Futuro in Ferrari? E’ il team con più fascino al mondo ma in questo momento sto bene dove sono. Mercedes è sempre stata al mio fianco e il sogno è di vincere un Mondiale con loro”.