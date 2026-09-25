In una intervista al Times, Christian Horner, ex team principal Red Bull dice che la Ferrari è la scuderia per cui sarebbe pronto a rinunciare le sue mire da azionista o proprietario. Ora la palla passa a Elkann

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Per la prima volta dal suo addio alla Red Bull, Christian Horner ha aperto le porte alla Ferrari. Lo ha fatto nel corso di un’intervista al Times in cui ha esplicitamente dichiarato che la scuderia di Maranello è l’unica per cui sarebbe disposto a fare un’eccezione alle sue pretesi di entrare in un team da azionista e non da semplice team principal. Parole che sono destinate a fare rumore specie in un momento in cui il posto di Fred Vasseur al muretto del cavallino rampante vacilla.

Horner si offre alla Ferrari

Sono trascorsi ormai più di 12 mesi dall’ultima volta che abbiamo visto Christian Horner nel paddock della Formula 1 da protagonista se si eccettua la sua presenza al Gp di Silverstone in veste di ospite. Ora, in una intervista rilasciata al Times, l’ex team principal della Red Bull ha affrontato le recenti voci che lo collegano alla Ferrari e ha rivelato come guidare l’iconica scuderia del cavallino rampante sarebbe per lui un ruolo da “sogno”.

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«Sono sempre stato un semplice dipendente, ho passato 21 anni seduto al bordo della pista e non ho bisogno di ricominciare. A questo punto della mia vita, c’è una sola scuderia per la quale accetterei di non detenere partecipazioni nel capitale. La Ferrari è il marchio più importante della Formula 1. È il sogno».

Parole importanti di Horner sulla Ferrari “gigante addormentato”

L’ex tp Red Bull è fermo da oramai un paio d’anni. Ciclicamente si parla di un suo ritorno in F1 che lui vorrebbe da proprietario o azionista di una scuderia (si è parlato di Aston Martin o Alpine). Horner sulla Ferrari fa una similitudine riguardo a quel titolo che manca dal 2007/2008: “La Ferrari si può dire che è il gigante addormentato della F1. Ho l’impressione di avere ancora una last dance – ha detto Horner che poi se l’è cavata con una battuta rispolverando la sua antica rivalità con Toto Wolff – E Toto ha bisogno che gli si scompigliino i suoi maledetti capelli”

Elkann e il rapporto con Horner

Le parole di Horner arrivano in un momento delicato per la Ferrari. La SF-26 è nata sicuramente meglio, più competitiva, ma alcune scelte tecniche del reparto corse gestito dal manager francese cominciano a pesare. E dopo gli ultimi risultati in calando (il podio manca da Spa, la vittoria da Silverstone), sul banco degli imputati è tornata inevitabilmente la gestione di Fred Vasseur.

Tanti gli errori addebitabili al team principal del Cavallino Rampante, peraltro fresco di rinnovo lo scorso anno già in piena bufera per i pessimi risultati della SF-25. Il nome di Christian Horner circola da un anno negli ambienti di Maranello. Horner ha più volte rifiutato le avance di Maranello. Sarà, sarebbe, la volta giusta? Il presidente John Elkann è un suo grande estimatore.