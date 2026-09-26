Corrono le voci in casa Ferrari, dopo che Horner ha aperto a Maranello potrebbe esserci un piano del presidente Elkann per favorire dare il benservito a Vasseur. Tra gli indizi la continua insofferenza di Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sono bastate poche semplici parole di Christian Horner ad aprire l’ennesimo vaso di Pandora in casa Ferrari. L’apertura dell’ex team principal della Red Bull all’approdo in Maranello hanno rimesso in bilico la posizione di Vasseur che a Baku è sembrato un po’ imbarazzato dalle nuove voci di un suo congedo. Che però sembra al vaglio del presidente Elkann. E ci potrebbe essere anche Lewis Hamilton tra i promotori dello swap vista l’insofferenza dimostrata ancora una volta dall’inglese dopo le qualifiche per la mancanza di scia, specie nel team radio con Carlo Santi.

Le parole di Horner che hanno messo in crisi Vasseur

«C’è una sola scuderia per la quale accetterei di non detenere partecipazioni nel capitale. La Ferrari è il marchio più importante della Formula 1. È il sogno». Sono bastate queste semplici frasi di ammirazione, ma forse qualcosa di più, pronunciate da Christian Horner al Times, per scatenare l’ennesimo putiferio intorno alla posizione di Fred Vasseur nel ruolo di team principal della Ferrari.

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Mai prima d’ora l’ex tp della Red Bull aveva fatto una così dichiarata apertura alla Ferrari. Aveva sempre parlato di un team da rilevare o da prendere come azionista. I tempi di questa “rivelazione di intenti” in un momento di certo non facile della stagione Ferrari hanno fatto subito scattare le antenne degli addetti ai lavori.

Ferrari, Elkann studia come dare il benservito a Vasseur

Secondo quanto riferito da Thomas Maher, giornalista di F1Planet, la Ferrari sta cercando di «orchestrare l’uscita» di Vasseur dal ruolo di team principal dopo questa stagione, “al fine di permettergli di ritrovare una vita più discreta e meno stressante per concentrarsi sulle sue priorità personali. L’idea è che Ferrari intenda offrire a Vasseur la possibilità di lasciare la squadra in buoni rapporti e di consentire l’attuazione di un piano di successione”.

L’ammirazione di John Elkann per Horner non è nuova così come il fatto che il manager inglese abbia più volte rifiutato le avances Ferrari in passato. Le voci di un avvicendamento ai vertici della Ferrari trovano per ora meno riscontro secondo Giuliano Duchessa che su Autoracer parla di “nessuno conferma che la porta di Maranello si sia aperta”.

L’imbarazzo di Vasseur, la stizza di Hamilton

Poi ci sono i diretti interessati. Ha parlato Horner ma qualcosa da dire, rispondendo alle inevitabili domande dei media, l’ha avuta anche Fred Vasseur che è sembrato abbastanza stizzito soprattutto dal timing, nel bel mezzo di un week end di gara, di questa intervista dell’ex tp Red Bull. Dall’altra parte però va registrata una certa insofferenza dimostrata negli ultimi tempi da Hamilton.

Tra un complimento e l’altro alla squadra, al lavoro di Maranello e bla bla, Lewis il cui rendimento è calato vistosamente dopo la vittoria di Barcellona, ora piazza qualche parola polemica. Dopo il 6° posto in qualifica, senza avere nessun tipo di scia, Hamilton si è lamentato dell’esecuzione in Q3 ma a fare rumore è stato anche il suo team radio insofferente verso il suo ingegnere di pista Carlo Santi, e non è la prima volta: