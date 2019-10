F1, Ferrari: il commovente messaggio di Mick Schumacher a Vettel

Mick Schumacher vuole seguire le orme del padre Michael e punta dritto alla Formula 1. Per arrivare a centrare il suo grande obiettivo, Schumi Jr. ha scelto di far parte della Ferrari Driver Academy, il vivaio di Maranello, in attesa del grande salto in prima squadra: "Ho scelto la Ferrari per la sua storia. Mi sono sempre sentito attratto dalla Ferrari e in più, tranne che in una stagione, ho sempre corso con squadre italiane. La Ferrari è una grande famiglia, nella quale mi trovo bene", sono le sue parole a Motorsport Magazine.

Il figlio d'arte era corteggiato anche dalla Mercedes, ma ha scelto il Cavallino Rampante. Sulla sua decisione, rivela, ha pesato anche il legame con il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel: "Credo che ciò che mio padre era per Sebastian, sia un po' quello che ora Sebastian è per me. Qualcuno di molto vicino a te e con il quale posso parlare di motorsport. Ho davvero un grande rispetto per lui e parliamo tanto. Cerco di mettere in pratica i suoi consigli, data la sua grande esperienza", rivela Mick.

Nella stagione di debutto in Formula 2, Mick Schumacher ha centrato un solo podio, ma secondo molti ha un sicuro avvenire. "A volte penso 'oh merda', ma so anche che c'è un processo di apprendimento da fare. I tempi duri ci rendono più forti, se riusciamo a trasformarli in risultati positivi allora abbiamo appreso più di quanto apprenderemmo se tutto fosse andato bene dall'inizio".

"Se a un certo punto ti unisci alla F1 e all'improvviso ti rendi conto che nulla sta andando bene, la pressione diventa enorme. E queste sono situazioni che possono bloccare completamente un pilota. Ma se hai affrontato e superato i momenti difficili, allora sei invidiato e sai gestire al meglio la situazione".

Il suo futuro, F1 o no, sarà comunque nei motori: "Di recente ne ho parlato con un amico: che lavoro fare se non ci è permesso sceglierne uno che riguarda i motori? Non ho trovato niente".

"Sono sempre stato vicino ai motori e lo sarò sempre. Il piano B? Non c'è, il piano A sta già funzionando alla grande!".

SPORTAL.IT | 31-10-2019 13:29