F1, Ferrari: il riscatto di Vettel. Leclerc furente: il suo gesto

Nel giorno del settimo trionfo iridato di Lewis Hamilton, per una volta nel box Ferrari gli stati d’animo sono ribaltati dopo il Gran Premio di Turchia: Charles Leclerc è furente per il podio sfumato nelle ultime curve, mentre Sebastian Vettel gode per essere arrivato per la prima volta nella stagione tra i primi tre, proprio mentre sta per concludersi la sua avventura nel Cavallino.

Vettel ha beffato proprio all’ultimo giro Leclerc, che era in piena bagarre per il secondo posto con Perez: “Scusate, sono un co…, sono un co…, sono un co… Ho fatto una gara di m…, di m…, di m…, una fottuta gara di m…”, si è disperato via radio il monegasco, che ha tirato alcuni pugni sul volante e sul suo casco, senza curarsi delle rassicurazioni dal muretto per il suo comunque ottimo quarto posto ottenuto in rimonta.

“Non ho parole, almeno non si possono dire in tv: ho riassunto tutto nel mio team radio. Sono ovviamente deluso, molto: ho fatto una grande gara, ma poi ho buttato via tutto all’ultimo giro. Mi dispiace per il team”.

Il podio di Vettel: “Sono molto contento per lui, anche se non si può vedere. Dopo un anno difficile ha conquistato il primo podio e se lo merita davvero”.

Il tedesco si è così parzialmente riscattato dopo mesi di critiche: queste le sue parole. “È stata una gara lunga e molto intensa. Ho fatto un ottimo primo giro risalendo subito fino alla quarta posizione: mi trovavo bene con le Full Wet, meno con le intermedie. Bello anche l’ultimo giro, strappando il podio proprio alla fine: Leclerc era vicino a Perez, nei giri precedenti stavo recuperando molto su di loro e appena ho visto il bloccaggio di Charles ho visto che c’era opportunità per me e l’ho sfruttata. Per poco non ho preso Perez, lui non aveva più gomma. A un certo punto ho anche pensato alle slick, ci sarebbe stata la possibilità di vincere, ma alla fine sono contento di questo podio”.

OMNISPORT | 15-11-2020 16:00