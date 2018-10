F1, Ferrari in difficoltà a Suzuka

Nonostante la grande fiducia mostrata da Vettel durante la conferenza stampa del giovedì, la Ferrari delude ampiamenti nelle libere del venerdì a Suzuka, GP del Giappone. A dominare, in maniera preoccupante in ottica Cavallino, le Mercedes di Hamilton e Bottas, apparse in grande spolvero e con un passo superiore a tutte le rivali, Ferrari comprese.

Durante le libere 1, il leader del Mondiale Hamilton (50 punti di vantaggio sul rivale Vettel), ha fatto registrare il miglior tempo, staccando il compagno di scuderia Bottas di quattro decimi. Terzo Ricciardo su Red Bull, seguito dalle due Ferrari rispettivamente di Raikkonen e Vettel. Bene Ocon che, nonostante non abbia un contratto per la prossima stagione, ha girato al meglio. Imbarazzante la facilità di guida di Hamilton.

Anche nelle libere 2, il migliore in pista è stato Hamilton. Per il britannico della Mercedes, miglior prestazione in pista (1’28”217). Alle sue spalle, il fidato compagno Bottas, distanziato, come nelle libere 1, di quattro decimi abbondanti. In forte ritardo Vettel, terzo ma con oltre otto decimi di ritardo nei confronti dello stesso Hamilton. In modalità gomme gialle, la Ferrari ha dato qualche segnale di miglioramento, anche se la Mercedes sembra avere un passo decisamente superiore. Un bel problema per Vettel che, per sperare di tornare in corsa per il Mondiale, deve cercare di portare a casa la vittoria a Suzuka, ovvero la pista che, parole sue, preferisce in assoluto. Al momento, Ferrari in affanno ed egemonia Mercedes. In ripresa la Red Bull.

Al termine delle libere, Vettel ha cercato di non perdere la fiducia nella sua monoposto: “Sono soddisfatto, è stato un venerdì tranquillo per noi. La macchina? Sono più o meno contento, anche se non siamo molto veloci. Ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la qualifica. Se la Mercedes sarà veloce come nelle libere, sarà dura. Forse la pioggia potrebbe essere una buona cosa per noi”.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 08:50