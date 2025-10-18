Virgilio Sport
Ferrari, John Elkann rompe il silenzio: "Piena fiducia in Vasseur". Da Washington ad Austin porte chiuse a Horner

Il presidente della Ferrari, John Elkann mette chiarezza sulle voci che vogliono un Vasseur in bilico con la rossa in piena crisi e forse chiude le porte a Horner a Maranello

Luca Fusco

Luca Fusco

Voglio affermare la nostra piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari — meccanici, ingegneri e piloti impegnati questo weekend ad Austin”. Lo ha detto John Elkann a Wasghinton, a margine del 50esimo Anniversario della National Italian American Foundation nel corso del quale sarà premiato.

Elkann mette fine alle voci su Horner

“Voglio anche ribadire l’importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull’unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista”, ha aggiunto il presidente di Ferrari e Stellantis.

Fonte: Ansa

Horner o Vasseur, venti opposti sulla Ferrari

E’ stata la settimana del titolone Christian Horner prossimo team principal Ferrari. Lo abbiamo fatto anche noi per carità. Inutile smarcarsi. Le notizie vanno seguite, controllate, commentate e via dicendo. Il vento che soffia dalla Manica in questi giorni è stato importante. Forse anche alimentato dalla Patria dell’ex team principal Red Bull. Che pare smanioso di tornare nel giro quanto prima come tp, come proprietario, come deus ex machina, fate un po’ voi.

Addirittura un Elkann pronto allo swap, giusto per restare in clima di linguaggio della F1. Con il passare delle ore però, mentre dall’Inghilterra i tabloid continuavano a calcare la mano, da questa parte dell’Europa l’effettiva consistenza dell’approdo di Horner a Maranello si è sgonfiata. Sia per la mancanza di riscontri, sia per una questione di ragionamento legato al prolungamento concesso a Vasseur pochi mesi fa, in piena estate con una Ferrari non molto diversa a livello di prestazioni di quella di adesso.

Hamilton e Leclerc cowboy per un giorno: prima volta a cavallo per Lewis, compleanno sul toro per Charles

