F1, Ferrari: l'ammissione di Vettel sul futuro spiazza il circus

Più che al Gp di Stiria in programma domenica, Sebastian Vettel pare già proiettato verso un futuro più lontano, magari in Red Bull. Sono molti i dubbi del pilota tedesco, ancor più le domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio, che arriva, per il quattro volte campione del mondo, dopo un deludente decimo posto in una gara tutt’altro che perfetta sullo stesso circuito di Spielberg.

Vettel non ha voluto schivare le curiosità dei presenti, chiarendo anche i presunti contatti con Helmut Marko e la Red Bull e spiazzando i presenti con una vera e propria ammissione: “Sono qui per competere, quindi accetterei un sedile Red Bull qualora dovesse arrivare la chiamata. Conosco bene la Red Bull. La recente apparizione in un video promozionale con quello sponsor, però, non ha nulla a che vedere con un mio potenziale ritorno“.

“So che erano forti quando c’ero io e so che lo sono ancora – ha poi aggiunto il pilota che a fine stagione andrà via dalla Ferrari, riferendosi sempre al team anglo-austriaco -. Comunque non ci sono notizie, come ho già detto ancora non so cosa accadrà. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedremo quali opportunità si potranno presentare. La Racing Point? Mi ha fatto un’ottima impressione, conosco parte del team per via del mio passato e sono competitivi. La Renault? Mai nessun contatto concreto prima che scegliessero Alonso”.

Alla vigilia del secondo Gp consecutivo sul circuito di Spielberg, ha parlato anche Charles Leclerc, reduce a differenza del compagno di squadra da un podio che per molti addetti ai lavori ha il sapore della vittoria. Il monegasco, però, non si fa illusioni per la gara di domenica: “Questo weekend porteremo alcuni aggiornamenti, non sappiamo quanto guadagneremo e se questo ci metterà in lotta per il podio. Ma realisticamente sarà molto difficile perché le Mercedes e le Red Bull sono molto veloci”.

Il giovane ferrarista è stato nuovamente interpellato sulla questione razzismo e sulla sua scelta di non inginocchiarsi prima della gara. “Ognuno manifesta le proprie idee come più ritiene giusto, io ho dimostrato di essere contro il razzismo in altri modi” ha detto, confermando le parole dei giorni scorsi.

Leclerc poi è tornato a parlare di questioni prettamente legate alla competizione, analizzando brevemente la sua prestazione di domenica scorsa: “La Safety Car ci ha aiutato ma abbiamo sfruttato tutte le opportunità: è importante avere fiducia anche nei momenti negativi. Il podio ci ha dato un’iniezione di fiducia come team perché se facciamo tutto alla perfezione possiamo raggiungere i risultati”.

OMNISPORT | 09-07-2020 18:03