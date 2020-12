F1, Ferrari: Le parole di Leclerc

Qualifica strana quella di Charles Leclerc in questo ultimo GP stagionale ad Abu Dhabi. Una Q2 ottima aveva illuso il monegasco che invece, anche complice la penalità rimediata a Sakhir, si troverà immischiato nel gruppo in partenza, e scatterà dalla 12esima posizione.

Queste le sue parole: “Onestamente è molto strano, non so perché abbiamo avuto questo calo. Voglio riguardare bene i dati. Credo che le condizioni della pista in Q1 fossero migliori, ma non mi aspettavo di andare così male in Q3. Ho avuto dei problemi nella gestione delle gomme posteriori e dobbiamo riguardare bene cosa è successo”.

Poi alcune sensazioni sulla gara di domani: “Sarà un bel vantaggio partire con le gomme medie in gara, certo, ma in questo momento non voglio più pensare a quanto successo in questa qualifica e focalizzarmi solo sul fare una buona gara. Non siamo nella posizione migliore, ma darò tutto come sempre, anche se sarà difficile dalla 12esima posizione. Mi auguro di avere una macchina buona in grado di reggere tutta la gara. Sarà difficile gestire le gomme. Io credo nell’impresa, sarà difficile ma faremo di tutto per farla”.

OMNISPORT | 12-12-2020 16:26