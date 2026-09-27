"Forse non dovevo dirlo", è diventata virale l'intervista in cui Leclerc svela di avere ADUO 2 mentre l'addetta stampa accanto lo fulmina con lo sguardo. Segnale di una Ferrari allo sbando

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Anche nel Gran Premio di Azerbaijan la Ferrari ha mancato il podio. Leclerc ha chiuso quarto, Hamilton sesto. Entrambe le rosse hanno fatto una gara in sofferenza sul circuito misto di Baku, in crisi di velocità pura sul lungo rettilineo finale ma non al meglio nemmeno sui tratti guidati della città vecchia. E alla fine il monegasco nelle interviste si è lasciato scappare uno spoiler sulla sua power unit che ha generato una reazione di imbarazzo da parte dell’addetta stampa al suo fianco. La cui espressione è diventata virale.

Leclerc manca il podio, una Ferrari spuntata

Il solito cuore di Leclerc non è bastato. Il monegasco a Baku dopo una grande qualifica, è partito in prima fila ma non ha potuto nulla contro la potenza di Mercedes e Red Bull, ma a dire il vero anche di Piastri prima che sbagliasse la frenata in curva 1 alla seconda ripartenza. Charles ha chiuso 4°, alle spalle di Russell, Verstappen e Hadjar riuscendo a resistere alla rimonta di Antonelli anche se la sensazione è che con un altro giro Kimi lo avrebbe passato.

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Leclerc sia nel team radio che nelle interviste, al pari di Hamilton, ha lamentato la scarsa velocità della SF-26 ma non solo, ha sottolineato come anche nei tratti misti le alte scuderie abbiano oramai raggiunto se non superato l’aerodinamica della rossa. Un quadro di certo non confortevole in vista del finale di stagione.

La gaffe di Leclerc su ADUO 2 e la reazione dell’addetta stampa

Durante le interviste post gara è capitato un episodio che è diventato subito virale su tutti i social. Leclerc sta parlando proprio con Sky Sport, l’inviato ai box gli chiede se può dire se sulla sua monoposto fosse montata una power unit ADUO 1 o ADUO 2 che era stato un po’ il dubbio della vigilia e che la Ferrari non aveva (voluto) chiarire.

Leclerc con grande spontaneità spoilera la configurazione del suo motore: “Ah no, io c’ho l’ultima spec (spericifica, ndr)…”. A quel punto per un attimo Charles si gira e incrocia lo sguardo con l’addetta stampa che si trova come sempre al suo fianco in mix zone. Lei lo guarda e fa un cenno “no” con la testa, poi sorride a metà tra il nervoso e l’imbarazzo. Leclerc a quel punto si rende conto della frittata: “Non so se sto dicendo qualcosa che non dovevo dire, pensavo si sapesse”.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web dando ancor di più la sensazione della crisi interna e dello scollegamento in casa Ferrari. Che fanno il paio con le voci degli ultimi giorni sul possibile divorzio da Vasseur e l’arrivo di Christian Horner.