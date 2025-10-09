La Ferrari molla Leclerc: non solo Piastri, spunta Bortoleto ma c'è già Bearman. Il punto sul mercato piloti

La Ferrari prepara il terreno a un eventuale addio di Leclerc nel 2027: dopo Piastri nel mercato piloti spunta il nome di Bortoleto oltre a Bearman già sotto contratto senza dimenticare Russell e Verstappen

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non ci si annoia mai in Formula 1 anche quando i motori sono spenti tra una gara e l’altra con la sosta nel mezzo. A far parlare ci pensa sempre la Ferrari croce e delizia ma soprattutto croce quest’anno. Non è un caso che dopo i mal di pancia di Leclerc e del suo agente, Nicolas Todt, stiano uscendo fuori diversi nomi di piloti pronti a vestirsi di rosso. A quello di Oscar Piastri nelle ultime ore si è aggiunto Gabriel Bortoleto, rookie brasiliano che tanto bene sta facendo in Sauber. Intanto dell’annata difficile di Lewis Hamilton è tornato a parlare anche Flavio Briatore.

I mal di pancia di Leclerc

Tutta colpa degli svizzeri del giornale Blick. Che un po’ stanno sparando nel mucchio, è vero. Ma forse il tutto nasce dalla situazione che si è creata a Maranello attorno a Leclerc. Le ultime voci provenienti da Singapore hanno parlato di un Charles frustrato, in pista e fuori, dalle continue delusioni che sta vivendo in questa stagione. La sua rabbia nel team radio di Marina Bay sul continuo ‘lift and coast’, le critiche sul comportamento della monoposto pare poco gradite all’interno del team e per finire, ciliegina sulla torta le ultime dichiarazioni del suo agente Nicolas Todt.

Il piano Ferrari post Leclerc… e Hamilton

Insomma il 2026 sarà un anno cruciale anche sia per il matrimonio a vita tra Leclerc e la Ferrari ma anche per Lewis Hamilton dopo questa prima stagione balorda in rosso. E allora tutti i nomi sono buoni. Proprio la Blick ha parlato di un Oscar Piastri interessato al sedile di Maranello specie dopo qualche malcontento per la gestione a Singapore della McLaren del contatto al via con Norris.

Ora il giornale svizzero rilancia parlando di una Ferrari interessata al talentino Gabriel Bortoleto che tanto bene sta facendo al primo anno in F1 con la Sauber. Dopo un inizio non facile ovviamente in apprendistato, il brasiliano ha fatto uno switch dal Gran Premio di Austria andando a punti per 4 volte con l’higher del 6° posto in Ungheria. Se ne parla un gran bene.

Il sogno Verstappen, la crescita di Bearman e Russell…

Senza dimenticare che la Ferrari ha già sotto contratto Oliver Bearman altro rookie interessantissimo e velocissimo con la Haas. Finora ha fatto gli stessi punti di Bortoleto distribuiti in maniera diversa: 3 volte in top ten nelle prime 4 gare, poi tanti piazzamenti ai margini della zona punti dove è tornato stabilmente in Olanda e proprio a Singapore con un ottimo 9° posto in gran gestione gomme.

Sullo sfondo poi due nomi pesanti, come Piastri. Stiamo parlando di Max Verstappen e George Russell. Non ci sono contatti in tal senso con nessuno dei due ma l’olandese resta un sogno proibito ma fino a un certo punto anche della Mercedes mentre per quanto riguarda l’inglese la situazione incerta legata al rinnovo proprio con la scuderia di Brackley e le voci di un contratto di 1+1 lo fanno comunque appetibile in ottica 2027. Del resto era lo stesso contratto di Hamilton in Mercedes prima di venire in Ferrari.