F1, Ferrari: Leclerc e Vettel infuriati con la direzione gara

Sebastian Vettel e Charles Leclerc dopo il Gran Premio di Turchia hanno aspramente criticato la direzione gara a Istanbul per un grave errore commesso durante le qualifiche di sabato. La svista è accaduta al via del Q2, quando le monoposto sono entrate sulla pista resa viscida dalla pioggia con una gru ancora sul tracciato per recuperare la Williams di Nicholas Latifi, che si era fermato sulla ghiaia in Q1: “Un errore intollerabile” ha spiegato Vettel.

L’errore ha ricordato molto le circostanze del grave incidente di Jules Bianchi, che morì nel 2014 in seguito ad una collisione con un veicolo di recupero durante il Gp del Giappone, corso su pista bagnata. “Penso che siamo tutti umani, gli errori accadono, ma questo errore ha una tolleranza zero. Quindi penso che siamo tutti ben consapevoli e sono molto fiducioso che non accadrà di nuovo in futuro. Ma parleremo di questo e capiremo i motivi per cui è successo”, ha tuonato sempre Vettel.

Il direttore Michael Masi aveva dato il via libera dopo che i commissari turchi gli avevano comunicato che la Williams del pilota canadese sarebbe stata messa in sicurezza prima che i piloti giungessero in curva 8.

Anche altri piloti si sono scagliati contro la direzione gara, tra questi non poteva mancare Charles Leclerc, amico di Bianchi: “Penso che siamo rimasti tutti un po’ scioccati nel vedere una cosa simile. Probabilmente ne parleremo insieme al prossimo briefing per evitare questo tipo di situazioni. Non c’è bisogno di dire quello che è successo in passato con questo tipo di situazioni. Penso che non dovrebbe succedere. Faremo in modo che non accada di nuovo“.

Anche Daniel Ricciardo ha detto la sua: “Sono abbastanza sorpreso che ci fosse il semaforo verde. Non so quale fosse la fretta, credo che fossero preoccupati per via della visibilità, ma non credo che dovrebbero accadere queste cose. Sono abbastanza sorpreso con questo”.

OMNISPORT | 17-11-2020 18:20