F1, Ferrari: Leclerc e Vettel sono d'accordo: "Un disastro"

La strada per la rinascita è ancora lunga per la Ferrari, che dopo un sabato incoraggiante domenica al Nurburgring è andata incontro a un’altra gara molto deludente. Charles Leclerc, partito quarto, è arrivato solo al settimo posto: il monegasco si aspettava qualcosa di meglio, soprattutto nella parte iniziale di gara.

“Abbiamo visto tante volte da inizio anno che con poca benzina in qualifica sul giro secco riusciamo ad estrarre il massimo dalla macchina, ma ogni volta che mettiamo tanta benzina facciamo più fatica. Questo è quello che è successo oggi. Con le medie avevamo un passo positivo, ma sulle soft abbiamo avuto graining da subito. Da questo lato è stato un po’ un disastro“.

“Però la seconda parte di gara è stata abbastanza positiva. In occasione della Safety Car non ho voluto correre il rischio di mettere le soft visto la fatica che ho fatto all’inizio della gara. Se ieri ci siamo illusi? Credo di sì, mi aspettavo un po’ di più. Ancora una volta però il problema è stato il primo stint, poi gli altri sono andati meglio”.

Sebastian Vettel, che ha chiuso all’undicesimo posto, guarda con scetticismo agli ultimi aggiornamenti: “Difficile dire se hanno aiutato. Non credo che sia stato quanto ci aspettassimo e non abbiamo visto molto in pista. Abbiamo perso posizioni in gara e non avevamo il passo che volevamo”.

L’analisi della gara per il tedesco: “La partenza non è stata male, anche nel primo giro, quando avevo le gomme medie e una mescola di svantaggio rispetto agli altri. Abbiamo perso un’altra posizione con l’Alfa Romeo e siamo rimasti bloccati, è stato molto difficile per noi. Ci siamo presi tanti rischi, forse troppi. Dopodiché è stato difficile rimontare. Con la Safety Car c’è stata la possibilità di tornare nei punti ma non ce l’ho fatta”.

Sull’errore: “Come detto, guadagnavamo solo nell’ultima parte del rettilineo. Quando mi stavo avvicinando a Giovinazzi ho perso la macchina e non ho ben capito come. Probabilmente ho preso un rischio troppo elevato in quel momento”.

OMNISPORT | 11-10-2020 18:15