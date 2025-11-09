Inizio disastroso del Gran Premio del Brasile per la Ferrari che dopo pochi giri ha visto Hamilton coinvolto in due incidenti e Leclerc messo fuori dal caos in partenza di Piastri e Antonelli

Si dice che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Forse è il caso dell’inizio del Gran Premio del Brasile per la Ferrari che praticamente dopo pochi giri ha visto la sua gara vanificare con entrambi i piloti: Hamilton sballottolato a destra e a sinistra ultimo con la SF-25 danneggiata poi costretto al ritiro, non da meno Leclerc ritirato senza una ruota dopo essere stato colpito alla ripartenza da Antonelli spinto a sua volta da Piastri.

Inizio da incubo 1: Hamilton colpito da Sainz, tampona Colapinto

Proviamo a fare una cronologia di quello che è successo alla Ferrari peraltro in pochissimi giri. Alla partenza, Hamilton che scatta 13° viene colpito dalla Williams di Carlos Sainz, peraltro ex ferraristi. Lewis via radio dice di avere una foratura, gli dicono che è tutto ok, l’inglese prova a recuperare una posizione su Colapinto ma finisce per tamponare l’Alpine dell’argentino distruggendo l’ala anteriore.

Davanti c’era stato l’incidente di Bortoleto, a muro, ancora dopo la Sprint, stavolta dopo una toccata con Stroll. E’ solo il primo giro, esce la Safety Car ed Hamilton ha almeno la possibilità di tornare ai box per provare ad aggiustare la sua Ferrari, cambiando l’ala distrutta.

Inizio da incubo 2: carambola Piastri-Antonelli, Leclerc out

Ma non finisce mica il cielo. Mentre Hamilton è in fondo litigando con una Ferrari che non va, ancor di più dopo i due incidenti, davanti si riparte dopo la SC. Norris scappa via, alle sue spalle si aprono a ventaglio sul traguardo Antonelli, Leclerc e Piastri. L’australiano della McLaren prova a infilare tutti all’interno ma come ad Austin frena tardissimo e centra la Mercedes di Kimi che finisce addosso a Leclerc mettendo fine alla gara del monegasco che perde una ruota. Disastro.

Leclerc via radio: “Fuck That”

Lo scriviamo in inglese perchè in italiano è intraducibile quello che Leclerc ha detto in radio al suo ingegnere di pista Bryan Bozzi dopo essere stato colpito da Antonelli: “Fuck That” che proviamo a sintetizzare con un ecumenico “Al Diavolo” ma sarebbe più pesante ancora, sul “Vaffa…”

Hamilon oltre il danno la beffa, penalizzato si arrabbia

Come se non bastasse Lewis è stato anche penalizzato per aver tamponato Colapinto alla fine del primo giro. Lewis è rimasto in pista nonostante una Ferrari inguidabile come dimostrano gli innumerevoli team radio dell’inglese col suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Una volta scontata la penalità, per evitare di doverla poi scontare a Las Vegas, Lewis che era ultimo con un giro di ritardo dalla vetta, si è ritirato.

Non prima però di aver inveito contro la direzione corsa per la penalità. Peraltro recidivo dopo quanto successo in Messico. Questo lo scambio con Adami dopo la comunicazione della penalità.